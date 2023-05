Marc Fesneau promet des aides pour les agriculteurs des Pyrénées-Orientales avant la fin de l'année

C'était une visite attendue par les agriculteurs des Pyrénées-Orientales lourdement touchés par une sécheresse historique depuis des mois. À quelques jours du passage en "crise" sécheresse de deux vallées sur les trois du département , le ministre de l'Agriculture a voulu rassurer le producteur : l'eau ne sera pas totalement coupée là où il y en a encore, et il promet que des aides de l'État seront versées aux producteurs dès la fin de l'année.

ⓘ Publicité

"Mes abricotiers sont en train de mourir"

Après une réunion à Perpignan avec les organisations professionnels, le ministre s'est rendu, aux côtés du préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, et de la présidente du Département, Hermeline Malherbe, dans une exploitation à Espira-de-l'Agly. Guy Banuyls l'attendait : "mes abricotiers sont en train de mourir, ils sont tout secs et ça va être la même chose sur les autres vergers" explique d'emblée le producteur au ministre. Il sait qu'une grande partie de la récolte de ses 80 hectares est perdue pour cette année, et le risque est aussi de perdre de nombreux arbres "s'il ne pleut pas d'ici un mois ou deux, ils sont tous morts" déplore Guy.

De nombreux abricots bientôt mûrs sont invendables. © Radio France - Thibault Delmarle

Des aides en plus des assurances

Dans ce secteur de l'Agly, plus une goutte ne coule dans la rivière et les nappes sont pratiquement à sec. Il n'est là même pas question de se préoccuper des futures restrictions annoncées mardi 9 mai par le préfet. Le ministre de l'Agriculture promet qu'un fond de solidarité "probablement de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros" sera versé aux agriculteurs avant la fin de l'année 2023. "Le recourt aux calamités agricoles sera maximisé pour ceux qui vont perdre la récolte et/ou le fond [les arbres]. Ça s'ajoute aux assurances pour ceux qui en ont et ça viendra avec une petite décote pour ceux qui ne le sont pas [...] mais l'État ne se défaussera pas".

L'Agly, totalement à sec. © Radio France - Thibault Delmarle

Le 10 mai redouté par les producteurs de la Têt

Les producteurs de la vallée de la Têt sont également très inquiets. Ils attendent les restrictions de mardi comme un couperet. Marc Fesneau s'en rendu à Ille-sur-Têt, là où l'eau coule encore, mais où des restrictions pourraient s'appliquer dès le 10 mai : "sur ce secteur du département, il faut qu'on nous laisse irriguer, explique Jean-Marc Carrère, producteur arboriculteur et maraicher, on a toute l'exploitation en goutte à goutte, on a réduit le prélèvement, on ne pourra pas aller plus bas ! Ce n'est pas possible ! Je ne comprendrais pas qu'on nous oblige à faire ça alors qu'il y a encore la possibilité d'avoir de l'eau. Si on peut continuer à arroser, on devrait réussi à limiter la casse" prévoit le maraicher et arboriculteur.