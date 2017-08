À Marey-sur-Tille, Fabien et ses poules volent au-dessus de la crise du fipronil

37 exploitations de poules pondeuses sont sous surveillance en Côte-d'Or. À Marey-sur-Tille, Fabien Redoutet élève un peu plus de 200 poules. Lui n'a pas de soucis : pour les traiter contre les poux rouges, il n'utilise aucun produit chimique.

Le scandale des œufs contaminés au fipronil continue de prendre de l'ampleur. Le fipronil, c'est un insecticide "modérément toxique" pour l'homme selon l'OMS. Il a été introduit dans des produits pour traiter les poules contre le pou rouge. Le risque vient en priorité des œufs importés d'Europe du Nord, puis transformés dans l'Ouest de la France.

Même s'il n'existe pas d'usine de transformation des œufs, des casseries en Côte-d'Or, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) est quand même en alerte chez nous. 37 exploitations de pontes sont sous surveillance : elles vont recevoir un questionnaire par mail pour savoir comment les éleveurs traitent leurs poules contre les parasites. En cas de doute sur un produit, des tests seront pratiqués dans l'exploitation. Mais l'examen des questionnaires va déjà prendre une dizaine de jours.

Chez Fabien, on ne redoute pas le scandale

Fabien Redoutet est éleveur de poules à Marey-sur-Tille au nord de Dijon. Il produit des œufs grâce à quelques 215 poules. Chez lui, pas de produits chimiques : il utilise de la poudre de coquillage - de la terre de diatomée - pour tuer les poux rouges qui embêtent ses animaux. "C'est un traitement mécanique et pas chimique. Les poux se dessèchent et tombent." Même pour l'entretien de ces parcelles, il utilise un brûleur pour les herbes et pas de produits phytosanitaires.

Les poules ont toute la place pour gambader à Marey-sur-Tille. - DR

Comme je suis en plus en vente directe, je veux montrer patte blanche à mes clients.

D'autant que ses oeufs ne sont pas plus chers qu'en grande surface. Il les vend 3 euros la douzaine. Les stocks sont importants en été car les gens partent en vacances "donc il y a de quoi faire ! Mais j'avoue que depuis quelques jours je vois arriver plus de clients à la boutique même si je ne sais pas si c'est lié à la crise." précise Fabien Redoutet.

Le poulailler, avec les pondoirs, les mangeoires, les abreuvoirs. - DR

En France, chaque habitant consomme en moyenne 216 œufs par an, dont 40% sous forme d'ovoproduits. D'après la FNSEA, 98 % des œufs entiers disponibles en supermarchés chez nous sont d'origine française. Ils ne seraient donc pas concernés par la contamination.

Les œufs frais de Marey