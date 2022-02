Marianna Briançon, Miss France agricole 2022 : "montrer que les femmes sont aussi capables que les hommes"

Oui, elle est belle, oui elle se prend en photo et s'expose sur ses réseaux sociaux, mais ne vous y trompez pas, Marianna Briançon n'a rien de la jeune femme qui s'affiche "pour faire du clic". A 26 ans, la Haut-alpine a été élue Miss France agricole 2022 le 12 décembre dernier, parmi 200 candidates. Après un premier « vote du public » sur Facebook, un jury l’a désignée gagnante, à l’unanimité.

Marianna Briançon, invitée de France Bleu Provence ce vendredi 25 février à 6h45

La jeune femme qui a grandi à Veynes (Hautes-Alpes), dans le territoire des Sources du Buëch, accepte d'être une représentante des femmes agricultrices. C'est même pour cela qu'elle s'est présentée à ce concours. « Je veux montrer que les femmes sont tout aussi capables que les hommes dans le domaine agricole », expliquait Marianna lors de sa candidature, en ajoutant « _que_l’on peut être féminine tout en étant paysanne ! ». La jeune femme assume sa nouvelle célébrité : "j'essaye au maximum de faire parler de l'agriculture et des femmes dans l'agriculture".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fille d'agriculteur, Marianna n'a pas toujours pensé suivre la même voie. Elle s'était même lancée dans des études de communication. Mais la passion l'a rattrapée : aujourd'hui elle a repris d'autres études, pour obtenir un Brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, qui lui permettra ensuite de s'installer avec son père à la gestion de l'élevage ovin familial. "Mon père je l'ai toujours connu avec ses moutons, moi je ne voulais pas faire ça au début, car je connais les difficultés, je les ai vécues (...) mais après avoir travaillé dans un bureau, je suis revenue à la terre !".

Marianna sera présente au salon de l'Agriculture cette année, avec son écharpe de miss qu'elle recevra officiellement dimanche et tous les regards tournés vers elle. L'occasion de représenter les Hautes-Alpes et les femmes agricultrices.