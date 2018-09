Jean-Philippe Rolland, l'amiral commandant la force d’action navale, était à Cherbourg. Il a rencontré sur place les 130 marins placés sous ses ordres. Et a fait le point sur les missions et les perspectives à venir.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Jean-Philippe Rolland, l'amiral commandant la force d’action navale, a rencontré aujourd'hui à Cherbourg les 130 marins qui interviennent dans la zone Manche et mer du Nord. Ils servent à bord des patrouilleurs de service public (PSP) Flamant, Cormoran, Pluvier ou encore au sein du groupement de plongeurs démineurs. Leur grand patron c'est donc l'amiral Jean-Philippe Rolland, basé à Toulon, en tout il supervise 12 000 marins en France et outre-mer et a sous sa responsabilité les 96 bâtiments de la marine ( les bateaux "de surface").

Un double équipage pour le "Flamand"

L'amiral qui a rappelé l'importance de la base navale de Cherbourg et de ses missions qui selon lui ne vont pas faiblir : avec notamment la bataille franco-anglaise autour de la coquille mais aussi le Brexit, la surveillance des marines russes ou chinoises qui passent en Manche. Jean-Philippe Rolland, a aussi annoncé qu'à l'automne 2019 le patrouilleur de Service Public "Le Flamand" basé à Cherbourg allait avoir un double équipage. Et passer de 25 hommes à 50 (l'équipage entier se relaiera) pour permettre à ces hommes et ces femmes de mieux conjuguer leur vie professionnel et personnelle. Ce qui pourrait susciter des vocations.

Il n'y aura pas de recrutement mais un redéploiement, on puisera parmi les hommes qui s'occupaient de patrouilleurs qui seront désarmés. En revanche ce système de double équipage va permettre plus d'interventions en mer. A Cherbourg le remplacement des Patrouilleurs de Service Public vieillissant comme le Flamant, Cormoran, Pluvier est programmé et prévu d'ici la fin des années 2020/début 2030.