Marne : de nouveaux cas de grippe aviaire au lac du Der, les mesures de précaution maintenues

Des cas de grippe aviaire ont de nouveau été détectés sur des oiseaux morts, au lac du Der, annonce la préfecture de la Marne ce mardi 12 avril. Trois semaines plus tôt, des cas avaient déjà été détectés. Les mesures de précaution dans la Marne et la Haute-Marne sont maintenues.

La grippe aviaire toujours présente au lac du Der, entre la Marne et la Haute-Marne. "De nouveaux oiseaux morts ont été collectés", indique la préfecture de la Marne dans un communiqué ce mardi 12 avril 2022. Trois semaines plus tôt, le 22 mars, plusieurs cas avaient déjà été signalés.

Les zones de contrôles déjà mises en place restent en vigueur. Elle concerne les communes d'Arrigny, Chatillon-sur-Broué, Drosnay, Ecollemont, Giffaumont-Champaubert, Landricourt, Larzicourt, Outines, St Rémy-en-Bouzemont-St Genest-et-Isson, et Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement dans la Marne. Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Frampas, La-Porte-du-Der (uniquement au nord de la D384), Planrupt et Droyes (Rives-Dervoises) en Haute-Marne.

La grippe aviaire "persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées", indique la préfecture. Les plages de Giffaumont (Marne) et celle de Braucourt (Haute-Marne) sont fermées "pour éviter de disperser le virus, notamment en le transportant sur les chaussures." Ces restrictions pourront être levées à partir du 19 avril 2022 si aucun nouvel oiseau infecté n’est découvert, précise la préfecture.