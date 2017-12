Marne : la campagne 2017 de betteraves sucrières dans les 3 meilleures années

Alors que l'arrachage arrive à son terme, la confédération générale des planteurs de betteraves a déjà annoncé que la campagne de betteraves sucrières sera la troisième meilleure de l'histoire en France. Reportage au centre de réception de l'usine de Sillery.

Les arrachages se terminent, mais des milliers de tonnes de betteraves sont encore sur le bord des routes et des champs. Et la sucrerie de Sillery dans la Marne tourne à plein régime : un camion rempli de 30 tonnes de betteraves arrive toutes les 2 minutes au centre de réception. La campagne des betteraves qui a commencé en septembre, dure plus longtemps cette année -un peu plus de 4 mois - notamment car les surfaces cultivées ont été augmentées en raison de la fin des quotas européens. Une campagne plus longue et donc un risque d'exposer les betteraves au gel plus important. "On peut avoir des soucis en conservation et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait systématiquement bâcher en préventif tout ce qui va partir, à partir du 15 décembre...", explique Didier Blanckaert est président de la section "Cristal Union" de Sillery.

1400 planteurs de la Marne alimentent l'usine de Sillery

Les camions vont donc alimenter les sucreries jusqu'à fin janvier, et au centre de réception, un stock "de sécurité" est même en cours de constitution. "Ici l'idée c'est d'aller stocker 40 000 tonnes pour prévenir un éventuel coup de froid, et de gel et de dégel... ça peut poser quand même des problèmes avec une interdiction pure et simple de circulation et puis nous on peut plus approvisionner... ", souligne Didier Blanckaert est président de la section "Cristal Union " de Sillery. L'usine, qui est approvisionnée par 1400 planteurs de l'est de la Marne (du sud de Reims au au sud de Chalons) tourne 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Quant aux prévisions de rendements à Sillery, elles sont conformes aux prévisions nationales : la troisième meilleure campagne de l'histoire. La Confédération générale des planteurs de betteraves tient ce mardi son assemblée générale à Paris. A noter que l'ex région Champagne-Ardenne est la deuxième région productrice de France : il y a près de 3500 planteurs de betteraves rien que dans la Marne et les Ardennes.