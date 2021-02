Marne : un agriculteur sur deux serait en "souffrance"

18% d'agriculteurs identifiés en burn-out, 31% en situation de risque d'épuisement, autrement dit près d'un agriculteur sur deux est en situation de fragilité. Des chiffres issus d'une enquête menée en 2020 par Alice Martinet, sur 319 agriculteurs, dans le cadre de son master de Psychologie Sociale et du Travail à l'Université Reims Champagne-Ardenne et pour le compte de l' ADASEA, une association de développement rural qui aide, accompagne et soutient les agriculteurs. L'enquête, intitulée " le sens du travail en agriculture" lui a permis d'étudier 319 réponses d'agriculteurs. "Un échantillon" de 319 agriculteurs sur les 4500 exploitants marnais dont l'agriculture est bien l' activité principale.

Les exploitants en polyculture-élevage le plus en souffrance

C'est bien chez les exploitants en polyculture-élevage que l'épuisement émotionnel et professionnel est le plus à craindre. 26% d'entre eux ont été identifiés en burn-out, 29% en risque de burn-out. "Une population plus exposée à la surcharge de travail, au manque de reconnaissance et peut-être aussi aux accusations de malmener l'environnement "précise Alice martinet. "Une accusation qui les atteint profondément et qui peut être source de grandes souffrances". Viennent s'ajouter des difficultés économiques, pressions financières et contraintes administratives qui peuvent les faire perdre pied.

Un lien entre sens du travail et burn-out

Pour Alice Martinet, il existe bien un lien entre le sens que l'on peut donner à son travail et l'épuisement professionnel. L'enquête montre que plus les agriculteurs trouvent un sens à leur travail et moins ils sont exposés à l'épuisement. Cohérence et importance de son travail, défense de valeurs et appartenance à un groupe sont les quatre piliers définis pour qualifier le sens du travail.

Quelles solutions

Les agriculteurs ne sont pas seuls. Des aides existent déjà nous dit Julie Portejoie, la directrice de l' ADASEA "mais c'est souvent au dernier moment que les personnes concernées se font connaitre". Il existe un numéro d'appel, mis en place par la MSA, Mutualité sociale agricole, le 09 69 39 29 19 ( prix d'un appel local) AGRI'ÉCOUTE pour les exploitants ou leurs proches en détresse. "Il nous faut trouver le moyen d'identifier plus vite les personnes en état d'épuisement explique Julie Portejoie, il y a certainement des outils à améliorer, il faut mieux communiquer, c'est une urgence d'aller au-delà, c'est même un devoir d'aller au-delà. Il nous faut des ressources économiques, financières et humaines."

