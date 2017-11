Marne: appel au vote pour trouver le futur nom du vignoble dans le secteur de Congy Sézanne

L'association de valorisation des coteaux du sézannais vous invite dès ce mercredi à voter pour choisir le futur nom du vignoble de Congy Sézanne dans la Côte des Blancs. Trois idées sont soumises au grand public et tout le monde peut voter sur internet.

Rendre le territoire et le secteur de Congy Sézanne (au sud d'Epernay) plus attractif. C'est l'objectif de l'association de valorisation des coteaux sézannais. Ce mercredi, elle lance une consultation sur son site internet . Jusqu'au 27 décembre, vous allez pouvoir voter et donner votre avis sur les 3 noms qui vous sont proposés:

Les Coteaux des Morin , en référence aux deux rivières du même nom qui traversent le territoire (Le Petit Morin et le Grand Morin). Ces rivières tirent leur nom de "More" qui signifie "Marais". C'est aussi une référence à la diversité de patrimoines qui compose le territoire.

, en hommage à la géologie et notamment au sous-sol calcaire dans ce secteur. Le calcaire, à l'origine de l'excellente qualité des vins. La vallée de la Cuesta, qui est une succession de reliefs où s'épanouit le vignoble. Témoin de la formation de notre Terre, la vallée de la Cuesta invite à la découverte d'un territoire au travers de voyages oenotouristiques.

parcelle de vignes dans la Marne © Radio France - Annelaure Labalette

L'idée de ce vote pour Vincent Léglantier, président de l'association de valorisation des coteaux du sézannais c'est "d'attirer plus de touristes dans ce secteur près de la commune de Congy , de leur donner envie de venir passer un week-end dans la Côte des Blancs", connue pour produire le cépage blanc chardonnay, le seul autorisé en champagne. Pour Vincent Léglantier, il ne s'agit pas de contrer une éventuelle concurrence avec la Montagne de Reims par exemple, "La champagne est indivisible, il faut que le soleil brille pour tout le monde mais j'ai l'habitude de dire que pour qu'un mariage fonctionne, il faut que les 2 parties s'aiment de façon équilibrée et nous souhaitons, dans le sézannais, nous donner notre propre identité au coeur de cette Côte des Blancs". Le résultat de ce vote sur internet sera connu le 25 janvier 2018.