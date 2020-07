Marseille : les militants de L214 mobilisés contre les conditions d'élevage des poulets de Lidl

Ils se sont tenus immobiles, pendant plusieurs minutes devant le magasin Lidl du quartier Pointe-Rouge à Marseille. Une dizaine de militants de l'association de défense du bien-être animal L214 ont participé à une action coup de poing pour dénoncer les conditions dans lesquelles sont élevés les poulets vendus par l'enseigne. Les activistes ont brandi des pancartes avec des photographies chocs prises à l'intérieur des élevages. Cette action a été menée simultanément dans vingt-cinq villes françaises.

"Leurs pattes ne peuvent plus porter leur poids"

Dans le même temps, l'association a mis en ligne sur les réseaux sociaux un clip vidéo parodiant les publicités de Lidl. Une manière humoristique de dénoncer quelque chose de grave, selon Florence Denneval, référente Ethique et Animaux de L214 à Aix-Marseille : "Un poulet destiné à Lidl va vivre trente-cinq jours seulement dans de grands hangars fermés, sans accès à l'extérieur. La lumière n'est pas suffisante, l'air est irrespirable. En à peine un mois, ces poulets atteignent deux kilos, leurs pattes ne peuvent plus porter leur poids. Les densités sont absolument énormes, il y a vingt-deux poulets au mètre carré. Ils n'ont même pas la surface d'une feuille A4 par individu."

Pourtant Lidl s'est engagé à respecter d'ici 2026 une charte mise au point par une trentaine d'associations européennes de défense des animaux, la European Chicken Commitment. Un engagement qui n'est que partiel puisque l'enseigne précise que deux objectifs sur neuf "sont difficilement envisageables voire inatteignables pour 100% des approvisionnements d’ici 2026." Ainsi Lidl ne promet rien sur la question de la densité et sur celle de la croissance trop rapide des volailles.

Lidl met en garde contre un risque économique pour la filière

Insupportable pour Cyril, militant L214 : "Ce n'est pas un vrai engagement, c'est de la poudre aux yeux. Ils remettent en question les deux principales mesures du European Chicken Commitment. Il faut le ratifier, et s'engager. Les autres enseignes l'ont fait. Lidl en refusant de signer s'engage contre les animaux. C'est l'image que ça donne."

De son côté, la chaîne Lidl appelle à la concertation de tous les acteurs de la volaille, et alerte sur un risque économique pour la filière. Michel Biero est le directeur exécutif achat et marketing de Liddl France : "C'est facile de dire 'il faut aller exactement là'. Mais derrière il y a des familles, des enjeux économiques, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, nous sommes pour le bien-être animal, oui il faut améliorer les conditions d'élevage, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un poulet sur deux n'est pas Français. Si on va dans ce sens là, on va tuer la filière avicole française, et demain ce sera 100% des poulets qui ne sont plus Français. Et croyez-moi, au Brésil, les conditions d'élevage sont cent fois pire qu'en France."