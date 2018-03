On en sait un peu plus désormais sur le programme transfrontalier imaginé par la France et l'Espagne pour régler le problème des vaches errantes dans le massif des Albères.

Massif des Albères, Laroque-des-Albères, France

"Elles sont dangereuses ! Elles peuvent blesser des gens, provoquer des accidents sur les routes", souligne Francis Manent, maire de Saint-André et vice-président du pays Pyrénées-Méditerranée. On estime à 350 le nombre de vaches errantes de la race Albère d'un côté et de l'autre de la frontière franco-espagnole. Un problème connu depuis des années et que les autorités des deux pays espèrent tourner à leur avantage.

Voilà l'objectif d'un programme transfrontalier, "Alberapastur", présenté mercredi 14 mars en préfecture des Pyrénées-Orientales. Il s'agit en premier lieu de protéger cette espèce parce qu'elle préserve les milieux naturels du massif pyrénéen. Le programme entend aussi contribuer à son développement et surtout labelliser la race Albère en France, comme c'est déjà le cas chez nos voisins. "Les problèmes à la frontière sont les mêmes des deux côtés", relève le Consul général d'Espagne à Perpignan, Agustin Santos.

Un budget de près d'1 400 000 euros

Conséquence de ces difficultés, les éleveurs sont aujourd'hui de moins en moins nombreux sur le massif : six en France et deux en Espagne. Tout l'enjeu est donc d'offrir de nouveaux débouchés pour les producteurs grâce à la labellisation et à la valorisation de la viande des Albères.

C'est une reconnaissance de cette race donc un marché locavore qui peut se développer sur cette viande-là. Et c'est aussi une reconnaissance d'un type d'élevage très particulier" - Stéphane Fabre, de la chambre d'agriculture de Pyrénées-Orientales

Encore faut-il récupérer ces animaux revenus à l'état sauvage et vérifier la traçabilité des vaches errantes car de nombreux croisements ont eu lieu depuis des décennies.

Un budget transfrontalier de près d'1 400 000 euros a été adopté, dont 900 000 euros de fonds européens. Le programme Alberapastur est prévu jusqu'à la fin 2020.