Mauvaise année pour l'huile d'olive de Nice

L’huile d’olive est à l’honneur ce lundi au Salon International de l’Agriculture à Paris. Notamment l’huile d’olive de Nice, une production d’appellation protégée exclusivement azuréenne. Pourtant, cette année la récolte est médiocre au point que l’on pourrait craindre une pénurie.

L’huile d’olive est le fleuron de l’agriculture de la région, entre 60% et 70% de l’huile d’olive française est produite en région PACA. Avec 4 500 producteurs dans le département l’huile d’olive de Nice, reconnue par une appellation d’origine contrôlée depuis 2004, s’est hissée parmi les produits phare de la production oléicole française. Pourtant, les consommateurs risquent de la voir disparaître des marchés cette année. Eléments de réponse avec Caroline Laperdrix, propriétaire de l’oliveraie Saint-Sébastien à Coaraze.

L’an dernier nous avons produit 800 litres d’huile d’olive… cette année on en a 112 litres »

La récolte a débuté dès octobre à l’oliveraie Saint-Sébastien, jusque là rien d’inhabituel, sauf qu’elle s’est terminée avant Noël. « Une bonne année, on finit de récolter à Pâque », rappelle Caroline Laperdrix.

Desséchées, abîmées, une mauvaise année pour les olives de Nice. © Radio France - Lila Lefebvre

"C’est un noyau avec de la peau par dessus… il n’y a rien », soupire l’oléicultrice. Pas plus d’un millimètre de chair, des fruits desséchés dès le mois d’août, et ce avant même de tomber de l’arbre. Caroline Laperdrix reconnaît que la sécheresse de cet été est la principale responsable de cette mauvaise récolte. Mais pour elle le problème est plus profond : elle constate à son échelle les effets du dérèglement climatique.

Le climat est en cause pour Caroline Laperdrix. Partager le son sur : Copier

Cette année cette productrice d’olives à dégustation, de pâte d’olive, et d’huile d’olive de Nice, tout en agriculture biologique, n’a pu récolter qu’une seule de ses cinq parcelles. « Et encore je m’estime heureuse, la plupart des autres producteurs n’ont même pas pu ramasser leurs olives ».

Les oléiculteurs des Alpes-Maritimes brillent au Salon de l'Agriculture

Les producteurs d'olives du département ont récolté quatorze médailles lors du concours général réservé à la production oléicole. Sept médailles uniquement pour la pâte d'olives. Une médaille couronne l'olive de Nice, qui dispose de son propre classement au concours général (vous noterez que la concurrence n'était pas rude, puisque l’appellation d'origine contrôlée ne concerne que les exploitations du département). Deux médailles d'or reviennent au concurrents pour l'huile d'olive.