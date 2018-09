Dans les marais salants de Guérande,on aperçoit encore des tas de sel protégés par des bâches blanches en attendant que les paludiers ne les transportent jusqu'à la coopérative. Avec les pluies de la fin de la semaine, l'activité s'est sacrément ralentie. Si le mois de septembre a été intense, c'est une mauvaise saison qui s'achève. Car même si l'été a été ensoleillé, la météo n'a pas été bonne pour le sel en raison des violents orages. La Coopérative des Salines devrait engranger autour de 8 500 tonnes contre 12 500 pour une année moyenne.

On a eu deux gros orages en juin et en juillet. Le beau temps qu'on a eu cet été a surtout permis de faire évaporer l'eau douce qui est tombée . Et donc le temps qu'on redémarre, on perd du temps sur la récolte. Il faut du temps pour que la cristallisation revienne. On reste philosophes, sinon faut pas être paludier". Charlotte Le Feuvre, la présidente de la Coopérative Les Salines