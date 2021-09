Mauzé-sur-le-Mignon : le chantier de la première bassine agricole démarre sous très haute sécurité

Le ballet des pelleteuses a commencé lundi sous haute surveillance sur le chantier de la bassine agricole de Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres. Des barrières métalliques, une gardienne avec chiens de garde et des patrouilles de gendarmeries sont là pour décourager les éventuels intrus sur le site qui accueillera d'ici la fin de l'année la première des 16 retenues d'eau géantes prévues dans le Poitou.

On a pris les devants : on a barriéré et mis un vigile ! - Thierry Boudaud

"Après des années d'études techniques et scientifiques, après beaucoup de concertations (...), voir le démarrage physique des travaux de la première bassine, c'est un moment très important et on en est fier", déclare Thierry Boudaud, cultivateur de tabac à Amuré et président de la Coopérative de l'eau porteuse du projet.

"Cette retenue d'eau va alimenter huit agriculteurs sur cinq exploitations, la plupart sont éleveurs et produisent du beurre AOP ou du lait de chèvre, des produits du territoires que l'on sécurise avec cette eau."

Thierry Boudaud, agriculteur et cultivateur de tabac à Amuré et président de la Coop de l'eau. © Radio France - Jules Brelaz

"La catastrophe est en marche !"

Bâtie sur un terrain agricole de sept hectares sur le bassin versant de la Sèvre niortaise, la future bassine de Mauzé-sur-le-Mignon disposera à terme d'une capacité de 240.000 mètres cubes d'eau. "La ressource sera prélevée en hiver quand le milieu naturel et la nappe phréatique sont en débordement, ce qui revient à remplir la retenue avec des eaux de pluies", assure Thierry Boudaud. Une garantie qui ne convainc pas les opposants au projet.

On est très choqué par ce passage en force mais monsieur Boudaud ne mesure pas la capacité de résistance (...) nonobstant tous les actes de démantèlement qui seront portés par des citoyens en colère ! - Julien Le Guet

Julien Le Guet l'un des portes-paroles du collectif Bassines non merci dans les Deux-Sèvres. © Radio France - Jules Brelaz

"En tout, ce sont près de 200 hectares qui vont être plastifiés, complètement vitrifiés, un espace où il n'y aura plus de terre, plus de sol", avertit Julien Le Guet, l'un des portes paroles du collectif Bassines non merci 79. Cet opposant de la première heure dénonce "les promesses non-tenues" du protocole pour l'agriculture durable. "Les objectifs de réduction des pesticides, la créations de haies, la mise en place d'un observatoire du patrimoine naturel, tout cela est aux abois, deux ans après la signature, rien n'est en place."

"Sur le cas de Mauzé, ajoute Julien Le Guet, il y a une très forte contre-indication entre le remplissage de la bassine en hiver et le captage d'eau potable de Chercoute qui se trouve à moins de cinq cents mètres."

La Coop de l'eau appelle au respect "des biens et des personnes"

Face aux oppositions exprimées par Bassines non merci, la Coopérative de l'eau assure "respecter le droit d'expression, fondamental en démocratie. Après, insiste Thierry Boudaud, on doit aussi respecter les biens, les personnes et les propriétés privées". La Coop de l'eau a ainsi déposé plainte après l'intrusion de manifestants sur le site d'une autre bassine, lors de la mobilisation de dimanche 5 septembre à Saint-Sauvant, dans la Vienne.

Un acte que l'on assume totalement - Julien Le Guet

"Les mille citoyens présents ce jour-là seront à nos côtés le jour où nous serons convoqués par la gendarmerie", prévient le collectif Bassines non merci, à l'origine de la manifestation.

à lire aussi Incendie d'une machine sur le chantier de fouilles d'une future bassine dans la Vienne

"L'agriculture est la première activité économique et humaine de la commune de Mauzé-sur-le-Mignon", rappelle de son côté Thierry Boudaud. "Cette retenue va alimenter les exploitations de jeunes agriculteurs qui ont envie de continuer ce métier demain et de transmettre leur outil de travail."

Bassines non merci va s'inviter au Congrès de la FNSEA à Niort

Sur le chantier de la retenue d'eau de Mauzé-sur-le-Mignon, les travaux de terrassement doivent durer deux mois et demi, avant la pose d'une membrane pour étanchéifier la bassine. La Coop espère "la remplir à partir de la mi-décembre"

Dans le même temps, les opposants se disent "plus déterminés que jamais" à interpeler les responsables du projet, "le préfet, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la chambre d'agriculture et Vinci qui assurera le creusement des cratères".

Bassines non merci prévoit notamment des actions lors du Congrès de la FNSEA dans les Deux-Sèvres. "On appelle tous les citoyens à converger sur Niort du 21 au 23 septembre pour montrer qu'il y a une autre attente sociétale au niveau de l'agriculture que celle portée par le syndicat dominant avec en point d'orgue, un banquet de résistance citoyen et paysan le mercredi 22 entre midi et 14 heures."