Mayenne : devenir fermier et louer sans s'endetter

Depuis 10 ans, l'association Terre de Liens, via sa fondation, loue des terres à des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer mais qui n'ont pas forcément les fonds nécessaires pour devenir propriétaire. Exemple sur l'exploitation d'Antoine Ponton à Saint-Georges-sur-Erve.

En Mayenne, Terre de Liens a acheté et loue cinq fermes dont celle d'Antoine Ponton à Saint-Georges-sur-Erve. Ce trentenaire a pu réaliser son rêve : être agriculteur. Ce fermier élève ses 22 vaches allaitantes au sommet de la vallée de l'Erve.

Moins de 10.000 euros par an

Antoine s'est installé en 2013 avec sa femme Marion. Ils produisent aussi du jus du pomme. Le couple loue 34 hectares pour moins de 10.000 euros par an. "Je suis heureux car on fait une agriculture vivante, une agriculture joyeuse, humaine, qui correspond aux attentes de la société donc on est serein. Nous n'avons pas eu à débourser de l'argent pour acheter des terres ou du bâtiment, cela allège le poids financier de l'installation" détaille l'agriculteur.

Antoine a fait le choix de ne pas être propriétaire pour ne pas multiplier les emprunts. Les éventuels travaux sur l'exploitation ne sont pas non pas à sa charge du coup. Et il y a un autre avantage. "C'est d'être libre au moment de la retraite et de ne pas avoir le poids du foncier à transmettre. Là nous savons que c'est un outil agricole Ad vitam æternam" explique le fermier. De toute façon la retraite ce n'est pas pour l'instant. Antoine envisage d'accueillir des visiteurs régulièrement dans sa ferme.