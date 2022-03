Mayenne : évitez de tailler vos haies jusqu'au 31 juillet pour ne pas gêner les oiseaux

La préfecture de la Mayenne recommande aux collectivités, aux professionnels et aux particuliers d'éviter la taille des haies et l'élagage des arbres jusqu'au 31 juillet, afin de ne pas déloger les oiseaux de leur habitat.

Pendant cette période, les oiseaux s'installent dans les haies et les arbres.

L'Office français de la biodiversité rappelle via la préfecture de la Mayenne l'importance d'éviter la taille des haies et l'élagage des arbres jusqu'au 31 juillet dans notre département, pour ne pas déloger les oiseaux pendant cette période cruciale de leur cycle de vie.

De nombreuses espèces présentes dans la haie sont d'ailleurs protégées, certains oiseaux, mais aussi les chauves-souris et même des insectes comme le scarabée pique-prune, la rosalie des Alpes et le Grand capricorne. Ainsi, la destruction ou l'altération de leur milieu d'habitat constitue un délit et les peines encourues peuvent être sévères.

Dans le cadre de la PAC (Politique agricole commune), les agriculteurs ont eux interdiction de tailler les haies du 1er avril au 31 juillet.