Sécheresse en Mayenne : "Il faut qu'il pleuve le plus rapidement possible"

Les éleveurs du bassin de l'Oudon, au sud ouest de la Mayenne, sont inquiets. À cause de la sécheresse, ils ont commencé à puiser dans leurs stocks de fourrage pour nourrir leurs bêtes un mois plus tôt que d'habitude.

Il ne faut pas faire de catastrophisme, mais la situation est préoccupante. La sécheresse sévit en Mayenne, et notamment dans le sud-ouest du département. Le bassin de l'Oudon a été placé en "alerte renforcée" par la préfecture, et les éleveurs sont inquiets, notamment à Renazé.

Les quarante vaches laitières de Remi Dhommeaux, éleveur depuis 14 ans à Renazé, paissent dans les prairies, mais l'herbe qu'il reste est loin d'être suffisant pour les nourrir. "Ça représente 10% de leur ration", explique l'éleveur. Il complète donc avec du fourrage stocké au printemps, ce qui est tout à fait normal à cette période de l'année. Sauf qu'il a commencé à puiser dans ses stocks avec un mois d'avance, fin juin au lieu de fin juillet, car il n'y avait plus assez d'herbe dans les prairies.

"Habituellement je commence à nourrir mes bêtes avec du fourrage fin juillet, début août, là cette année, j'ai commencé à alimenter un mois plus tôt que d'habitude, donc fin juin, début juillet. Actuellement mes vaches sont toutes alimentées par du stock de fourrage".

Pour le moment la situation n'est pas encore critique, mais les éleveurs ont les yeux rivés vers le ciel et attendent la pluie, en grande quantité. "Il faut espérer prendre une bonne quantité d'eau d'ici fin août début septembre. Si on pouvait prendre 70 / 80 millimètres pour faire en sorte que les prairies redémarrent, et puissent à nouveau alimenter les troupeaux. Là on pourrait espérer à nouveau avoir du pâturage, pendant trois mois, toute la période de l'automne, ce qui nous éviterait de taper tout l'automne dans les stocks", explique l'éleveur.

Des stocks de fourrage très faibles

Le problème, c'est que les stocks de fourrages étaient déjà faibles, plus faibles que les années précédentes. "On a eu un automne très sec l'année dernière, un hiver très sec, ce qui fait qu'on a eu beaucoup moins de pousse d'herbe que d'habitude. On a pu faire du pâturage au printemps dans de bonnes conditions, mais en revanche, on a fait très peu de stocks fourragés et herbagés, on a fait entre 30 et 50% de stock de fourrages moins qu'une année habituelle, une année normale".

© Radio France - Charlotte Coutard

Même constat malheureusement pour Clément Gaultier, lui aussi éleveur à Renazé. Cette année, il a rentré 30% de stock de fourrage en moins que d'habitude. Il n'en aura sans doute pas assez pour nourrir ses 55 vaches jusqu'au printemps prochain. "Tout dépendra de l'eau, quand elle va venir. En espérant qu'on ait de l'eau fin août pour avoir de l'herbe dans les prairies tout l'automne. Il faut qu'il pleuve le plus rapidement possible. C'est le cumule de l'automne sec, d'hiver sec, de printemps sec et d'été sec qui fait cette situation-là. C'est inquiétant, mais on s'est toujours adapté et on s'adaptera".

Les éleveurs ont déjà connu des sécheresses similaires voire pires (en 2003, 2010, 2011, mais aussi dans les années 1990). L'une des solutions est de vendre quelques vaches, les moins productives en lait, pour avoir moins de bouches à nourrir.