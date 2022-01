Mayenne : la satisfaction des vendeurs d'animalerie de Saint-Berthevin sur la fin des bocaux pour les poissons

Les poissons rouges dans un bocal, c'est peut-être bientôt de l'histoire ancienne. Le 20 janvier dernier, le PDG d'AgroBiothers, numéro un des produits d'aquariophilie en France, a décidé de retirer des ventes les bocaux sphériques, jugés mauvais pour ces poissons. C'est même considéré comme de la souffrance animale. Certains vendeurs en animalerie se réjouissent de cette décision. "Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on fait en sorte de les mettre dans des aquariums plus adaptés", se réjouit Esteban, vendeur spécialisé dans le rayon poisson chez Maxi Zoo, à Saint Berthevin, au micro de France Bleu Mayenne. "Le fait de voir que certains fournisseurs prennent les devants avant que la loi arrive, c'est vraiment intéressant", ajoute-t-il.

Esteban est vendeur au Maxi Zoo de Saint-Berthevin, spécialisé dans la vente de poisson, est satisfait de cette décision. © Radio France - Alexandre Frémont

"Ça va vraiment impacter au niveau de leur physique"

"Déjà niveau place, ça ne correspondait pas du tout, parce qu'il faut normalement une cinquantaine de litres par individu, le fait de ne pas être dans un bon litrage ça va vraiment impacter au niveau de leur physique et sur leur mental aussi", assure le vendeur, "rien que la forme de la boule fait qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop se repérer, d'où l'importance d'avoir une forme cubique ou rectangulaire et au niveau de l'oxygénation du bocal c'est plus compliqué". "

La durée de vie d'un poisson va vraiment être écourtée en quelques mois, ou quelques années alors qu'on peut aller facilement vers la vingtaine d'années pour un poisson maintenu dans de bonnes conditions", ajoute Esteban.

Des bocaux déjà interdits en Allemagne ou aux Pays-Bas

Certains clients qu'on croise au magasin ne savaient pas et apprennent la nouvelle. "On a toujours vu les poissons rouges dans un bocal", décrit Gabrielle, une cliente, "comme chez tes parents", lance-t-elle à son compagnon. "On avait acheté une fois un aquarium mais on avait la pompe avec", lui répond Nathan, "c'est vrai que mettre un poisson dans une eau stagnante comme ça, sans air, ce n'est pas top". "Encore très souvent, on achète un poisson sur un coup de tête", avoue Esteban, "certaines personnes pour la blague, d'autres pour les enfants qui ont demandé, c'est vrai qu'on a cette image du poisson rouge dans la boule encore trop souvent, comme on voit dans les pubs, mais c'est vrai que le client dans son approche, il pense juste acheter un bocal, un poisson rouge, l'alimentation et puis ça s'arrête là".

Il admet que les clients sont "étonnés" quand il leur explique tout ça, "certains comprennent, d'autres pas" et ça se termine parfois en larmes pour les enfants.

Certains clients sont étonnés de savoir que les bocaux sont mauvais pour les poissons rouges. © Radio France - Alexandre Frémont

En tout cas, l'enseigne Maxi Zoo n'a pas attendu cette décision et ça fait plus d'un an que le magasin ne propose plus de bocal à ses clients. Des bocaux qui sont d'ailleurs déjà interdits depuis des années en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Italie.