Mayenne : le sénateur Guillaume Chevrollier entend "défendre" le modèle agricole face au mouvement végan

Le sénateur LR de la Mayenne Guillaume Chevrollier présente le fascicule ""Adieu veau, vache, cochon, couvée : ce que les végans et antispécistes veulent supprimer !" écrit avec le groupe Chasse et pêche du Sénat

Laval, France

"Une utopie", "une propagande simpliste". Des termes forts pour décrire le véganisme dans le fascicule "Adieu veau, vache, cochon, couvée : ce que les végans et antispécistes veulent supprimer !", écrit par le groupe Chasse et pêche du Sénat. L'idéologie végan est un mode de vie qui implique de ne plus manger ou consommer de produits animaux.

Face à ce qu'il considère comme une "menace", le sénateur Les Républicains de la Mayenne Guillaume Chevrollier entend ainsi "_défendreun mode de vie, les traditions de notre pays, notre gastronomie_. Il faut être vigilant à l'impact qu'aurait la diffusion massive du véganisme sur la gastronomie française, que les Français apprécient et qui s'exporte dans le monde entier."

"Ce fascicule cherche à rééquilibrer le débat"

Guillaume Chevrollier espère aussi que ce fascicule souligne "_le poids économique des filières agricoles_. Il faut aussi rappeler à chacun que derrière ces filières, il y a des hommes et des femmes qui font bien leur travail et qui ont à cœur de nourrir la population. On a eu en Mayenne, comme sur l'ensemble du territoire des exploitations agricoles visitées par des mouvements engagés oudes boucheries qui ont subi des menaces. Il existe de nombreuses occasions de visiter des fermes ouvertes, de promotions de ce qu'est l'agriculture : que ces gens-là viennent voir la réalité sur le terrain des agriculteurs et avoir une meilleure connaissance de leur travail."

Avec ce rapport, le sénateur de la Mayenne entend aussi "créer le débat, parce qu'il est aujourd'hui un peu dicté par des mouvements d'opinion, comme le véganisme ou le mouvement animaliste, qui ont des phrases choc."

"Ce n'est pas un fascicule contre le mouvement végan, insiste le sénateur, on le respecte : mais que ces personnes-là respectent aussi la liberté des autres. Ce fascicule cherche à rééquilibrer le débat, pour qu'il soit éclairé."

Jeanne Daucé