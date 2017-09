Mayenne : les prix des croissants et pains au chocolat augmentent de 2 à 5 centimes d'euros

Le prix du beurre a augmenté de 70% en 6 mois, à cause notamment de la baisse de la production laitière en France, et de l'augmentation de la demande asiatique. Dans certaines boulangeries Mayennaises, le prix des viennoiseries et pâtisseries a augmenté de 2 à 5 centimes d'euros à la rentrée.

Les plus gourmands d'entre vous l'ont peut-être remarqué : les prix des croissants, pains au chocolat, éclairs au chocolat et autres pâtisseries ont augmenté ces derniers mois de 2 à 5 centimes d'euros. C'est la conséquences de l'augmentation du prix du beurre acheté par les boulangers : une hausse de 70% en six mois.

De 2 à 5 centimes d'euros d'augmentation

Désormais à al boulangerie Jules de Laval, le croissant se vend 0,90€ au lieu de 0,85€ il y a quelques semaines, le pain au chocolat 1€ au lieu de 0,95€, même chose pour le cookie. "Au mois de janvier, on payait 4,50€ le kilo de beurre pour la fabrication des croissants, et actuellement on est à 7,60€ le kilo. Toutes les semaines on avait une augmentation", explique Sébastien Legendre, le boulanger. Il a donc été obligé d'augmenter ces prix car il ne s'en sortait plus économiquement. "Entre les charges de personnels, la fabrication, on gagnait un peu mais pas énormément. On s’est fait taper sur les doigts par la comptable. On n’avait pas trop le choix".

"On est contraint et forcé" - Jean-Yves Cerisier, boulanger à Laval.

Même chose dans une autre boulangerie de Laval, à la Huche à Pain. "En boulangerie pâtisserie, on utilise énormément de beurre, pour les crème, la brioche, les croissants, c’est un des principaux éléments avec la farine et le sucre. On est obligé de répercuter sur notre prix de vente cette augmentation. J’ai augmenté de 2 centimes d’euros les viennoiseries, et de 4 ou 5 centimes d’autres gâteaux où il y a plus de beurre dans la composition. J’ai fait le dos rond pendant quelques mois, et après on n’a pas d’autres solutions, on est contraint et forcé", justifie Jean-Yves Cerisier, le boulanger.

Une baisse de la production laitière, et une augmentation de la demande

Alors comment peut-on expliquer cette explosion du prix du beurre ces derniers mois ? "Il y a deux éléments", pour Philippe Jéhan, producteur laitier à Chatillon-sur-Colmont. "Le premier c’est qu’historiquement nous avons été incités en tant que producteurs à faire du lait avec moins de matière grasse, parce que c’est dans l’air du temps, parce que le consommateur demande du moins gras. Donc les agriculteurs se sont adaptés, par la génétique et la race de nos animaux, en élevant des races prim'holstein, noires et blanches, que vous voyez dans les campagnes, ce sont des vaches qui font moins de matière grasse", explique Philippe Jéhan. "Deuxième élément, c’est que par l’alimentation, on est en capacité d’abaisser le taux de matière grasse, donc au fur et à mesure, les agriculteurs se sont adaptés, et aujourd’hui plus d’un agriculteur sur deux en Mayenne utilise des colzas pour nourrir ses vaches et ça influence le taux de matière grasse, et favorise la baisse".

"C'est la loi de l'offre et de la demande" - Philippe Jéhan.

Avec ces différents choix d'élevage, il y a donc moins de matière grasse dans le lait produit, et à cause de la crise, certains éleveurs ont baissé les bras et ont arrêté la production laitière en France. "Au niveau national, la production de lait est en baisse de 5%, moins 2,5% en Mayenne, moins 8% pour la Sarthe, moins 10% en Vendée. Il y a moins de lait donc moins de beurre disponible sur notre marché national et international", précise Philippe Jéhan.

Alors pour inverser la tendance, les grandes surfaces et les industriels doivent mettre la main à la poche selon le président de la FDSEA, et reverser une partie de leur marge aux éleveurs : "C’est la loi de l’offre et de la demande. Il manque de matière grasse, il manque de beurre ? Payez-nous, nous le ferons".