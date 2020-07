Med'agri le salon qui relève les défis de l'agriculture de demain

Les 13, 14 et 15 octobre le parc des expositions d'Avignon recevra cette deuxième édition du salon Med'agri, qui sera cette année, par la faute du Covid-19, un des seuls rendez-vous nationaux consacrés à l'agriculture moderne et aux défis qu'elle doit relever.

Un succès annoncé

À trois mois de ce rendez-vous il y a déjà plus d'exposants inscrits qu'il n'y en avait présents lors de la première édition il y a deux ans. Pendant ces trois journées, il sera question d'alimentation avec les PAT, les programmes agricoles territoriaux, de climat et la gestion de l'eau et de phytosanitaire avec les contrats de solution.

Un concours Natur'tech permettra à Innov'alliance (ex Terralia) de récompenser les créateurs de nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Un salon dans le salon sera d'ailleurs consacré à ce sujet, ce sera "Tech'n bio".

Les défis que l'agriculture moderne a à relever seront au cœur du salon automnal

C'est un salon professionnel qui est aussi une vitrine sur l'agriculture d'aujourd'hui, des métiers en pleine mutation qui préfigurent l'alimentation et les paysages de demain au temps du changement climatique.

Le club des partenaires est pour le moment constitué de la chambre régionale d'agriculture, du conseil régional, du Crédit agricole, de Groupama, du pôle Innov'alliance et de la CNR, et Agri'med se tiendra à la mi-octobre si le coronavirus n'est pas repassé par-là !