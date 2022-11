"Méga-porcherie" de Feusines : la justice rejette le recours des opposants contre l'agrandissement

Lundi 21 novembre, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les deux référés suspensifs déposés par les associations Indre Nature et la Fédération de la pêche et de protection des milieux aquatiques contre l'extension d'une porcherie, située entre Feusines et Pérassay, dans le Sud-Berry.

L'un contestait la légalité du permis de construire. "C'est pour une simple raison de forme, absence d'information préalable de l'attributaire du permis de construire", qu'il a été rejeté, selon les associations. L'autre demandait la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant l'extension de la porcherie de 4.000 à 9.000 places, et l'augmentation de capacité du méthaniseur de l'exploitation, l'EARL Van den Broek. Ici, "le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas urgence à suspendre une procédure en cours", affirment Indre Nature et la Fédération de la pêche

Une procédure toujours en cours

Les deux associations requérantes se disent néanmoins toujours "déterminées à lutter contre ce projet néfaste pour l'environnement et le territoire". Dans un communiqué commun, elles rappellent que "la procédure sur le fond visant à obtenir l'annulation de ces deux arrêtés du Préfet de l'Indre continue". Deux recours en ce sens ont également été déposés.

La mobilisation se développe aussi en ligne : une pétition lancée en mai dernier contre cette extension a recueilli plus de 36.000 signatures. Les opposants dénoncent notamment des risques de fuites de l'unité de méthanisation qui dégraderaient les nappes phréatiques, un projet trop gourmand en eau, et une atteinte au bien-être animal. L'éleveur rappelle de son côté que l'unité de méthanisation, une fois agrandie, permettra d'assurer l'équivalent de la consommation de 1.200 foyers.