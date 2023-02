Meilleur jeune berger de France 2023 : découvrez les candidats dans votre région

Ils ont entre 16 et 24 ans et ils vont représenter leur région lors de la grande finale des "Ovinpiades des jeunes bergers" au Salon de l'Agriculture 2023. 40 jeunes élèves, venus d'établissements agricoles de toute la France, s'affronteront le samedi 25 février prochain à Paris. Ils devront accomplir plusieurs épreuves pratiques et théoriques pour décrocher le titre de "Meilleur jeune berger de France" et de "Meilleure jeune bergère de France". Découvrez dès maintenant les candidats qui se sont qualifiés dans chaque région pour cette grande finale.

Les candidats de l'Alsace

L'Alsace sera représentée par Noah Kaiser et Emmanuelle Fauth du lycée agricole d’Obernai (Bas-Rhin).

Les candidats de la région Aquitaine

Deux jeunes Basques représenteront l'ancienne région Aquitaine : Betti Bicain et Olcomendy Txomin du Lycée Frantsesenia de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).

Les candidats d'Auvergne

Alexandre Delabre et Jean Boussit du lycée agricole de Brioude-Bonnefont en Haute-Loire représenteront l'Auvergne. Le vainqueur de la finale nationale l'an dernier, Adrien Chambon , était issu de cet établissement.

Les candidats de Bourgogne

Benoit Durix du lycée de Fontaines (Saône-et-Loire) et Léa Phelipot du CFA de la même commune porteront les couleurs de la Bourgogne à Paris.

Les candidats de Bretagne

Un duo mixte également pour la Bretagne ! Marie Landre du lycée agricole Le Nivot à Lopérec (Finistère) et Emilien Cohier du lycée agricole du Rheu en Ille-et-Vilaine.

Les candidats de Centre Val-de-Loire

La région Centre Val-de-Loire sera, elle, représentée par David Coers et Amandine Grouas de l'Agrocampus des Deux Vallées (Loir-et-Cher). Le concours régional avait lieu à Bourges (Cher), France Bleu Berry y était.

Les candidats de Champagne-Ardenne

Deux jeunes de l'Aube participeront à la finale du 25 février : Lilian Champenois et Alexis Lavefve du lycée agricole de Saint-Pouange.

Les candidats de Franche-Comté

Aymeric Chopard du lycée agricole de Dannemarie-sur-Crête (Doubs) et Marine Gauthier du Lycée agricole de Vesoul (Haute-Saône) auront la chance de concourir pour le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2023.

Les candidats des Hauts-de-France

Les Hauts-de-France seront représentés par Louis Cattebeke du Lycée Fontaine-lès-Vervins (Aisne) et Paul Cavé de l'Institut de Genech (Nord)

Les candidats d'Ile-de-France

Deux jeunes femmes représenteront la région Ile-de-France aux Ovinpiades 2023 : Caliste Mansuy et Gabrielle Peyron de la Bergerie Nationale de Rambouillet (Yvelines).

Les candidats du Limousin

Aux Ovinpiades 2023, le Limousin sera représenté par Elie Dulac du lycée agricole de Tulle-Naves en Corrèze et par Jean Mathivet, 16 ans, du lycée agricole d'Ahun dans la Creuse. France Bleu Creuse a d'ailleurs rencontré le jeune homme avec plusieurs de ses camarades avant le concours régional.

Les candidats de la Lorraine

La Lorraine sera représentée par Nicolas Plancon et Thomas Jacqmart du CFA des Vosges à Mirecourt.

Les candidats de la Normandie

Romain Vivier et Victor Deparis du lycée agricole d’Yvetot (Seine-Maritime) représenteront la grande région Normandie.

La qualification régionale a eu lieu au Val Doré dans l'Eure le 17 janvier dernier. Retrouvez le reportage complet de France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) dans cet article .

Les candidats d'Occitanie

Six jeunes représenteront la grande région Occitanie : Lucas Pomarede et Jeanne Painvin et Emma Rouvier du lycée de la Cazotte à Saint-Affrique (Aveyron), Joris Domeizel du lycée privé Terre Nouvelle à Marvejols (Lozère) et Clara Viguie du CFA du Lot et et Lisa Pons du lycée La Vinadie à Figeac.

L'an dernier, le titre de "Meilleure jeune bergère de France" a été décerné à Marie Delpech , une élève du lycée La Vinadie.

Les candidats des Pays de la Loire

Victoire Jonquères et Romain Martineau du lycée Nature de la Roche-sur-Yon (Vendée) représenteront la région Pays de la Loire.

Les candidats de Poitou-Charentes

Rémy Charret, du lycée Agricole de Venours (Haute-Vienne) et Géraldine Pautrot du Lycée Agricole Jacques Bujault de Melle (Deux-Sèvres), représenteront l'ancienne région Poitou-Charentes.

Les candidats de Rhône-Alpes

Anna Baillet de la MFR de Saint-Laurent-de-Chamousset (Rhône) et Nathan Argoud du LEGTA Edouard Herriot (Ain) représenteront la région Rhône-Alpes.

Les candidats de la région Sud

La Région Sud (Provence-Alpes-Côte d'Azur) sera représentée par Erwan Kerbiriou et Mathilde Holandaer du Centre de formation du Merle à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.

Quelles épreuves attendent les finalistes ?

Les candidats doivent accomplir plusieurs épreuves devant un jury pour espérer décrocher le titre : des épreuves théoriques et pratiques. Le 25 février prochain, ils devront notamment apprécier la santé d'une brebis, la manipuler, évaluer l'état de son corps, évaluer l'état d'engraissement des agneaux, mais aussi tailler les sabots (onglons pour les ovins) de l'animal. Enfin, les candidats seront soumis à un questionnaire sur la filière ovine.

L'objectif du concours est de susciter des vocations chez les jeunes, explique le programme de développement de la filière Inn'Ovin, l'organisateur . Selon ses chiffres, au cours de la prochaine décennie, 61% des éleveurs de brebis allaitantes et 39% des éleveurs de brebis laitières partiront à la retraite. Pour assurer le renouvellement de ses générations, mais également le maintien de sa production, la filière ovine aura besoin d'installer près de 10.000 éleveurs dans le même temps, selon Inn'Ovin.