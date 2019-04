Menaçée d'expulsion, une famille d'agriculteurs du sud Vienne sauve sa ferme grâce à la solidarité

Ils ont échappé de peu à l'expulsion et à la saisie de tous leur bien : un couple d'agriculteurs de Bourg Archambault et leurs enfants vont finalement pouvoir garder leur élevage de limousine grâce au succès remporté par leur cagnotte et leur appel à l'aide lancée le mois dernier sur leetchi.

Bourg-Archambault, France

Le ciel se dégage pour la famille Fumoleau. Début février, un huissier mandaté par la banque de cette famille d'agriculteurs sonne à sa porte pour estimer leurs biens avant saisie. "Si tu veux me quitter, je comprendrais" dit alors Guillaume à son épouse. Le couple n'arrive plus à rembourser les emprunts dus à la banque et Guillaume a en partie caché cette réalité à sa femme. Celle ci décide un mois plus tard de lancer une cagnotte sur leetchi avec ce message "Sauver notre exploitation vache limousine et notre maison".

"Ne pas avoir honte"

Cette initiative, elle l'annonce à son mari après l'avoir prise. Guillaume est persuadé que cela ne marchera pas. Elle d'un tempérament optimiste y croit et les faits lui donne raison. Aujourd'hui la cagnotte affiche un montant de près de 53 000 euros soit le tiers de la somme due à la banque. "La seule chose que je voudrais dire aux agriculteurs c'est qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide" explique Aurore Fumoleau. "Nous on n'a pas honte. Mon mari se lève tous les matins sept jours sur sept et parfois il n'arrive pas à se donner un salaire"

Des messages de soutien

La publicité faite autour de cette initiative dans certains médias, la cagnotte qui gonfle. Tout cela permet aujourd'hui à la famille Fumoleau d'avoir une autre relation avec sa banque. Ils renégocient actuellement le prêt et ses échéances. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans cette solidarité qui émeut le couple. Car en plus de l'argent, les donateurs écrivent des messages de soutien, d'encouragement. "Aujourd'hui, la solidarité, je la pensais perdue" reconnait Guillaume. Sa femme elle veut voir à travers tous les messages "que les français aiment leurs agriculteurs".

La cagnotte est encore active jusqu'à la fin du mois d'avril sur leetchi.