Mer polluée : le ras-le-bol à Hauteville-sur-mer

Producteurs de moules de bouchot à l'arrêt, pêche à pied interdite pour certains coquillages... La colère gronde à Hauteville-sur-mer où des taux trop élevés de la bactérie Escherichia Coli sont régulièrement relevés en mer, à la sortie des havres.

Près de 300 personnes se sont rassemblées près de la cale nord d'Hauteville-sur-Mer ce jeudi 14 septembre 2017, à l'appel du comité régional conchylicole, "pour l'amélioration de la qualité des eaux du littoral'. Parmi elles, des professionnels, mytiliculteurs, conchyliculteurs, pêcheurs, les maires des communes littorales, les conseillers départementaux, le député Grégory Galbadon mais aussi beaucoup d'habitants et d'amateurs de pêche à pied.

300 manifestants à #Hauteville-sur-mer pour dénoncer les pollutions qui touchent le littoral #manchepic.twitter.com/qbQn9WBId9 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) September 14, 2017

Qui pollue ?

Tous expriment leur ras-le-bol de ces pics de pollution récurrents sur la côte ouest de la Manche, entre le havre de la Sienne et celui de la Vanlée. Des taux trop élevés d'Escherichia Coli, bactérie que l'on trouve dans les matières fécales sont parfois relevés, notamment au moment des grandes marées, ce qui met à mal toute une économie locale ainsi que l'image du territoire. Les manifestants réclament "un passage à l'action pour trouver l'origine de ces pollutions". Parmi les pistes évoquées, les réseaux d'assainissement, les stations d'épuration ou encore les épandages.

Des interdictions qui s'enchaînent

Depuis le 1er mai 2017, il est interdit de pêcher les coquillages fouisseurs (coques, palourdes...) dans ce secteur de Montmartin-sur-mer à Annoville et le tourisme en a pâti cet été. Et depuis le 25 août 2017, les mytiliculteurs sont touchés à leur tour : un arrêté préfectoral leur interdit de pêcher et de commercialiser leurs moules de bouchot. Certains maires du secteur ont également interdit la baignade "par précaution" durant quelques jours en août au moment des grandes marées.