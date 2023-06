Mercosur : les Jeunes Agriculteurs 23 expriment leur colère sur la permanence de la députée de la Creuse

L'Assemblée Nationale a adopté une résolution contre l'accord actuel de libre échange entre l'Union Européenne et le Mercosur (qui englobe l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay). La résolution, qui n'est pas contraignante, a été adoptée par 281 voix contre 58. Les députés demandent ainsi au gouvernement de signifier à Bruxelles leur opposition à l'accord s'il n'est pas conditionné "au respect des normes de production européennes". Pour l'heure, l'Union Européenne ne l'a pas ratifié, s'inquiétant des conséquences écologiques.

LFI vote contre la résolution, la FDSEA 23 et les JA 23 réagissent

En revanche, le groupe LFI (*) dont la députée de la Creuse Catherine Couturier, a voté contre cette résolution. Ce qui a provoqué la colère de la FDSEA 23. Dans un communiqué, son président, Christian Arvis, précise que " la section bovine de la FDSEA de la Creuse se réjouit du vote de la résolution parlementaire transpartisane demandant au Gouvernement de rejeter en bloc les accords avec le Mercosur en leur état actuel. Nous ne sommes cependant pas surpris que la députée de la Creuse Catherine Couturier ait voté contre cette résolution ! On ne peut voir là que deux possibilités : soit sa haine des agriculteurs et de l’élevage en particulier la pousse à souhaiter la disparition de l’élevage en France au profit des importations sud-américaines ; soit l’habitude de voter systématiquement « contre » s’est faite la plus forte, au point que voter « pour » dans l’hémicycle lui est insupportable ".

Les Jeunes Agriculteurs de la Creuse, eux ont exprimé leur colère de façon plus concrète en collant des affiches et en tagguant la permanence de la députée creusoise. Ils étaient une dizaine ce jeudi en début de soirée pinceau de colle ou bombe de peinture à la main à badigeonner les vitrines du local guérétois. Ils estiment que par son vote contre cette résolution, Catherine Couturier "discrédite l'élevage creusois. Et elle se dit contre l'agriculture intensive pourtant c'est exactement ce qui se fait au Brésil. Elle se dit pour la nature mais la déforestation, c'est au Brésil que ça se passe" argue Fabien Périgaud, le président des JA 23.

(*) à l'exception de François Ruffin

Catherine Couturier répond

Dans un communiqué publié ce mercredi 14 juin, Catherine Couturier dénonce les dégradations de sa permanence. Elle tient aussi à mettre les choses au clair. "Le vote contre cette résolution n’est en aucun cas un vote pour l’accord UE-Mercosur, bien au contraire", affirme la députée. Catherine Couturier a refusé de voter pour la résolution, puisqu'elle se dit opposée à tout accord de libre-échange.

Selon la députée, la résolution présentée à l'Assemblée nationale n'était pas assez sévère ni assez protectrice pour les agriculteurs français, parce qu'elle vise à renégocier l'accord, avec comme condition le respect des accords de Paris. Autrement dit, écrit la député, ça revient "à valider le principe de libre-échange, ce à quoi je ne peux pas me résoudre, tout comme je me suis toujours opposée aux accords du TAFTA et du CETA", ces deux accords de libre-échange entre l'Union Européenne d'une part, les Etats-Unis et le Canada d'autre part.

"L’accord UE-Mercosur permettrait de favoriser l’import de bœuf et de volaille nourris au soja OGM face auxquels nos agriculteurs creusois ne pourraient pas faire le poids", conclut l'élue, ajoutant qu'elle entend défendre un autre modèle que l'agro-industrie.