Mercosur : manifestation des agriculteurs de la Mayenne ce mercredi à Laval

La FDSEA 53, principal syndicat agricole de la Mayenne appelle à une manifestation ce mercredi (21h) devant la préfecture à Laval, contre l'accord commercial signé la semaine dernière entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.

Département Mayenne, France

Depuis la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (lArgentine, Brésil, Uruguay et Paraguay) la grogne des agriculteurs français ne faiblit pas, bien au contraire. Même si le texte n'a pas encore été ratifié par la France, les exploitants agricoles estiment qu'il menace certaines filières. L'accord prévoit par exemple une baisse des tarifs douaniers pour certaines filières (viande) et l'importation de milliers de tonnes de produits ne respectant pas les mêmes normes sanitaires en France.

La FDSEA de la Mayenne appelle donc les agriculteurs à se mobiliser ce mercredi 3 juillet (21h) devant la Préfecture de la Mayenne. Les syndicats de la Confédération Paysanne et de la Coordination rurale pourraient rejoindre le mouvement. Au niveau national en tout cas, toutes les organisations syndicales parlent d'une seule et même voix.