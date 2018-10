Pas de suspension des ventes de métam-sodium en Loire-Atlantique finalement, mais lors de la réunion d’urgence de ce mardi, la préfète a demandé le contrôle des 200 exploitations maraîchères utilisant le pesticide qui a intoxiqué plus de 70 personnes ce mois-ci dans le Maine-et-Loire.

Les producteurs de mâche sont ceux qui utilisent le plus le métam-sodium

Loire-Atlantique, France

Le métam-sodium reste autorisé en Loire-Atlantique. La préfecture n’a pas voulu suspendre l’autorisation de vente de ce pesticide controversé lors de la réunion d’urgence convoquée ce mardi 23 octobre à Nantes. Une réunion technique, avec les services de l’État concernés, organisée rapidement après plusieurs cas graves d’intoxication au métam-sodium dans le Maine-et-Loire ces dix derniers jours.

Les 200 exploitations du département contrôlées dans les semaines à venir

En revanche, Nicole Klein a demandé à la direction départementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAF) et à l’agence régionale de santé (ARS) "de procéder à une campagne de contrôles renforcés de l’ensemble des exploitants utilisant ce produit en Loire-Atlantique", précise un communiqué de la préfecture. La bonne utilisation, très réglementée en France, du pesticide va ainsi être vérifiée dans une vingtaine d’exploitations maraîchères d’ici la fin de semaine. L'ensemble des 200 exploitations de Loire-Atlantique d’ici "quelques semaines", dit encore le communiqué. Une précaution en attendant une décision à l'échelle nationale d'après la préfecture du département et alors qu'en Loire-Atlantique, "aucune intoxication n’a été portée à la connaissance des services de l’État".

Les événements du Maine-et-Loire ont en effet poussé l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire, a réexaminer l'autorisation de mise sur le marché des produits à base de métam-sodium. L'Anses doit rendre sa copie d'ici la fin de l'année.