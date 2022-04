Météo : un premier bilan des dégâts causés par le gel ce lundi matin

De l'Alsace au Tarn, la nuit du dimanche 3 au lundi 4 avril a été longue pour les viticulteurs et les arboriculteurs, qui ont passé des heures à lutter contre le gel. Les températures sont descendues très bas pour la troisième nuit consécutive, en particulier sur une large bande de l'Alsace au sud-ouest de la France. Selon les relevés de Météo France, il faisait à 5 heures du matin -6 à Aurillac (Cantal), -5 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), -4 à Strasbourg (Bas-Rhin), -3 à Bourges (Cher) et à Orléans (Loiret). A 6h du matin, il a également été observé jusqu'à -6,5 dans le Jura. L'ouest du pays est également concerné par ces gelées, il a été observé à 5h du matin -5,1 à Archingeay (Charente-Maritime), -5,9 à Rochechouart (Haute-Vienne) ou encore -4,1 à Auch (Gers).

Des dégâts dans le quart nord-est

"À mon avis on aura un peu de casse", affirme sur France Bleu Alsace Olivier Gutleben, arboriculteur alsacien basé à Munwiller (Haut-Rhin). Ses capteurs ont recensé des températures jusqu'à moins 4 degrés. Le gel n'a pas non plus épargné la Lorraine la nuit dernière. À Lagney, dans le Toulois, Julien Marin craint d'importants dégâts sur ses deux hectares de pêchers et abricotiers selon France Bleu Sud Lorraine. Sa station météo indiquait en plaine -6,3 degrés : "ça c'est terrible". Il devra attendre l'après-midi pour mesurer l'étendue des dégâts.

Du côté de Préhy (Yonne) "il a fait moins 5 cette nuit", témoigne Julien Brocard, producteur de Chablis, au micro de France Bleu Auxerre. "Mais il y avait moins d'humidité que dans la nuit de samedi à dimanche, ajoute-t-il. Il y aura a priori moins de dégâts que l'an dernier, car nous sommés plus tôt dans la saison, il y a donc moins de bourgeon." Ce vigneron estime tout de même les pertes à environ 30%.

Nouvelles rassurantes dans le sud-est

L'Ardèche, durement frappée par le gel historique de 2021, semble avoir été cette fois en partie épargnée. "Les températures ne sont pas descendues comme prévu dans mon secteur, témoigne à 6h30 sur France Bleu Drôme Ardèche Bernard Habauzit, arboriculteur à Vesseaux. Je reste pour l'instant entre zéro et un degré". "On est passé à côté d'une catastrophe majeure tout au long de la vallée du Rhône", explique de son côté Gregory Chardon, producteur à la Roche-de-Glun (Drôme).

Dans le Tarn en revanche, les températures sont descendues près de - 4 degrés. Les kiwis sont durement touchés près de Gaillac car les fruits s'abîment dès -0,5 degrés.