MÉTÉO - Les arboriculteurs drômois et ardéchois "se préparent au gel"

Les arboriculteurs de Drôme et d'Ardèche sont sur leurs gardes. Dans la nuit de lundi à mardi, certains ont passé leur première nuit quasi blanche de la saison à surveiller le thermomètre. "On essaie de dormir en début de nuit, puis on se met une alerte" raconte Camille Chamblas qui cultive cerises et abricots au Crestet, près de Lamastre en Ardèche, "on se réveille, et on regarde toutes les demi-heures sur notre portable les relevés des sondes dans nos vergers. On surveille pour déclencher la lutte si les températures baissent trop".

Les arbres fruitiers atteignent un stade de maturité critique, poursuit Camille Chamblas : "on a une année un peu plus tardive. Donc, la nuit dernière, le risque n'était pas trop élevé parce qu'on est en fin de fleur. Les températures peuvent baisser jusqu'à -2°, -3° sans qu'il y ait de vrai problème. Mais la semaine prochaine, les abricotiers vont atteindre le stade "petits fruits" donc il faudra qu'on allume plus tôt les chaufferettes, dès que la température sera négative."

Les moyens de lutte contre le gel sont prêts

Les arboriculteurs sont prêts à faire face raconte Joris Miachon, installé à Moras-en-Valloire dans le Nord Drôme : "on a commencé à se préparer en mettant en place le système de bougies anti-gel qu'on a réparti dans les parcelles. Puis on a refait un point sur le système d'irrigation. On consulte la météo dix fois par jour, et on reprogramme les alarmes et les seuils d'alerte qu'on a mis dans les vergers."

Les producteurs de fruits de Drôme Ardèche sont encore traumatisés par les énormes dégâts causés par le gel de début avril 2021, et ils espèrent ne pas avoir à revivre le même épisode.