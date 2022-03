Un méthaniseur de Dordogne va transformer des déchets de gâteaux en gaz

Un méthaniseur est en cours de construction à Condat-sur-Trincou. Porté par trois agriculteurs, il va transformer les "déchets" des entreprises Saint-Michel et Mademoiselle Dessert en gaz pour ces mêmes entreprises et pour les riverains. C'est le deuxième en Dordogne à produire du gaz.

Le projet suscite quelques inquiétudes sur le lieu-dit "Les Vignes" à Condat-sur-Trincou, le panneau "Non au projet de méthaniseur" est encore accroché sur le grillage juste avant d'accéder au chantier. Sur les hauteurs, au milieu d'une clairière, le chantier a débuté avec les va-et-vient des engins qui aménagent là le futur bassin de récupération d'eau de pluie, là la future unité de méthanisation sur une parcelle d'un peu plus d'un hectare.

Un méthaniseur nouvelle génération

D'ici 10 mois à 1 an, le méthaniseur sera prêt à fonctionner pour créer du gaz à partir de déchets organiques. C'est le deuxième méthaniseur de Dordogne à produire du gaz, les autres produisent de l'électricité et de la chaleur. Il prendra moins de place en surface que les autres méthaniseurs qui existent déjà en Dordogne, il sera plus discret et consommera moins d'énergie explique Quentin Laurent, en charge de la méthanisation à la chambre d'Agriculture.

Bertrand Esclavard est l'un des trois agriculteurs à l'origine de ce projet. Pour lui et pour ses deux collègues, cela permet d'obtenir un digestat, c'est-à-dire un fertilisant pour leurs terres, de transformer le lisier sans épandage et d'obtenir aussi un complément de revenu avec la revente du gaz. Ils ont investi en tout cinq millions d'euros à trois sur ce projet.

Des gâteaux ratés transformés en gaz

La future unité de méthanisation va récupérer le lisier des agriculteurs mais surtout les déchets des deux grandes entreprises situées à moins de dix kilomètres : Mademoiselle Dessert à Condat-sur-Trincou et Saint-Michel à Champagnac-de-Belair.

"Nos déchets ne seront plus des déchets demain, ils vont devenir de la matière première pour faire fonctionner l'usine de méthanisation" explique la directrice de Mademoiselle Dessert, Anne L'Honoré "au lieu de faire des centaines de kilomètres, ils partiront à trois kilomètres". Il s'agit de déchets d'œufs, de farine, de la crème "des choses qui vont tomber au sol, des découpes de gâteaux" qui partaient en Espagne pour être transformé en alimentation animale et qui bientôt vont devenir du gaz. Cela représente 1.100 tonnes de déchets par an pour Mademoiselle Dessert, ce sont 400 tonnes par an pour l'usine Saint-Michel. Selon Yann Gomez, le directeur du site de Saint-Michel "ces produits seront emmenés au méthaniseur puis transformés en gaz, ce gaz nous allons le racheter pour faire fonctionner nos fours, c'est là qu'on parle d'économie circulaire".

Du gaz pour alimenter 1.700 logements neufs

Le gaz produit par cette future unité de méthanisation sera raccordé au réseau de gaz situé à 400 mètres. Le gaz devrait alimenter 75% des besoins en gaz de St-Michel et 150% des besoins en gaz de Mademoiselle Dessert déclare Bertrand Esclavard. Le gaz va aussi alimenter les maisons du secteur. Selon GRDF, cela représente 1.700 logements neufs en gaz.

En Dordogne, neuf méthaniseurs existent déjà, ils ont été créés il y a dix ans. Cinq sont en cours de construction cette année explique Quentin Laurent, de la chambre d'Agriculture.