Meurthe-et-Moselle : quatre brebis tuées par un prédateur dans trois élevages différents

Bulligny, France

Le loup est-il responsable de trois attaques dans la nuit de mardi 3 à mercredi 4 septembre en Meurthe-et-Moselle ? Des troupeaux d'ovins ont été la cible d'un prédateur dans trois communes distinctes : Bulligny, Blénod-lès-Toul et Favières. Quatre brebis ont été tuées, selon la préfecture.

Des constats et analyses sont en cours, sous la houlette de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour vérifier qu'il s'agit d'un loup ou non. Le nombre d'attaques du loup dans le département depuis le début de l'année se chiffrerait alors à 53, à l'origine de la mort de 140 animaux.