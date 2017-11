Michel Chapoutier réélu pour trois ans à la tête des AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône

Un nouveau mandant de trois ans pour Michel Chapoutier à la tête d'Inter Rhône, il s'entoure d'Etienne Maffre pour la " famille négoce " et Philippe Pellaton pour la " famille production ".

Michel Chapoutier réélu pour trois ans à la tête de l'interprofession des AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône.

Michel Chapoutier se fixe cinq axes de travail pour ce nouveau mandat avec la priorité donnée à l'export pour les vignobles de la Vallée du Rhône, il souhaite également que les vignerons se penchent sur le développement des blancs qui attirent de plus en plus de consommateurs, il souhaite également que un développement des formations aux métiers de la vigne et du vin.