Miel : Pétition des apiculteurs contre le grand flou des étiquettes

Les apiculteurs français ont lancé mardi, une pétition pour un étiquetage transparent du miel , comme celui qui existe pour le lait ou la viande dans les produits transformés. Ils considèrent qu'on navigue en eau trouble quand on met le nez sur les étiquettes de nos pots de miel. La traçabilité n'est pas très rigoureuse. On peut par exemple dans les grandes surfaces se retrouver avec un produit marqué France alors qu'il est très largement mélangé à un miel d'une autre provenance ou encore avoir une mention "miel produit en Europe et Hors d’Europe", "miel du monde" en quelque sorte. On a déjà vu plus précis.

Une concurrence déloyale

Ce grand flou permet à la concurrence extra européenne de vendre parfois une marchandise de piètre qualité sans que le consommateur, le sache vraiment. Pour bien comprendre la situation, il faut savoir que 80 % du miel vendu en France est importé. Il vient de Chine, d'Ukraine ou d'Argentine. Comme les obligations sur la mention de l'origine, permettent de grandes libertés, on peut jouer sur les mots, sur la provenance, ou les assemblages. Résultat : l'UFC que choisir a établi qu'à cause de ce manque de transparence, 80% des consommateurs pensent à tort consommer du miel français. Plus grave encore, un tiers des miels "premiers prix" testés par l'association de consommateurs se sont révélés frelatés. C'est à dire mélangés avec du sirop de sucre, voire avec de l'eau. Du miel trafiqué qui vient très souvent des pays de l'est et de l’Asie.

Acheter en direct

La première chose à faire pour que le consommateur s'y retrouve, c'est d'acheter le miel en direct, chez l'apiculteur, il y en a une vingtaine dans l'Yonne. On trouve facilement leurs adresses dans l'annuaire, certains vendent leur production sur les marchés. Il faut cependant être prêt à mettre le prix : le miel français est plus cher. Il coûte entre 10 et 30 euros le kilo, contre 5 euros pour les produits chinois ou ukrainiens.