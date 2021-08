Mildiou dans les vignes du Bergeracois : "on s'en sort pas trop mal"

De la chaleur et un été particulièrement humide : les dernières semaines ont été particulièrement favorables à la prolifération de ce redoutable champignon dans de nombreux vignobles de France. Chez nous, en Dordogne, les viticulteurs s'en sortent "pas trop mal" à en croire Bénédicte Bosselut, la vice-présidente de la cave de Sigoulès. Les traitements à base de cuivre et de soufre, la bouillie bordelaise, ont été appliqués sur les vignes et les viticulteurs estiment avoir fait les bons choix techniques pour s'en protéger. Déjà échaudés par le gel en avril dernier, les vignerons français s'attendent à une baisse de production de 24 à 31%, selon le ministère de l'Agriculture. À l'échelle nationale la récolte pourrait être la pire depuis plus de quarante ans, en termes de quantité, puisque le Mildiou et le gel ne devraient pas avoir d'effet sur la qualité du vin.

Ici en Dordogne, les dégâts pourraient s'élever à 20% sur certaines parcelles si l'on conjugue les dégâts du gel et du mildiou. Selon certains viticulteurs, le gel aurait d'ailleurs rendu plus vulnérables certaines vignes face au mildiou, même si aucune donnée ne pourra être définitive avant les vendanges au début du mois de septembre.

Une dérogation pour traiter davantage des vignes

Le gouvernement a autorisé pour 120 jours l'épandage d'un kilogramme de plus par hectare de cuivre sur les vignes pour les protéger des maladies. Pour certains vignerons, cette décision est prise un peu trop tard : les raisins sont déjà suffisamment mûrs pour ne pas être atteints par le mildiou.

"La pression était très forte"

Flavie Cuisset, viticultrice au Château des Eyssards à Monestier a connu plusieurs semaines de stress à cause du mildiou qui risquait de s'attaquer aux grappes : "la pression était très forte, et en plus c'était très compliqué pour traiter [...] dès qu'on entrait pour traiter et que c'était mouillé, on risquait de faire du dégât avec le tracteur et quand il pleut, c’est impossible ! Les fenêtres pour traiter étaient très étroites alors on était mobilisés sept jours sur sept"