Mildiou en Gironde : dans le Médoc, encore des traitements début août, après un été "jamais vu en 40 ans"

C'est un peu comme après un orage de grêle. À 500 mètres près, les dégâts sont très différents. Mais, tout le monde le constate, 2023 restera un été noir concernant le mildiou. Début juillet, la Chambre d'agriculture de la Gironde annonçait que 90% de ses parcelles test étaient touchées par ce micro-organisme, redoutable pour les vignes. Une fréquence "qu'on n'avait quasiment jamais rencontrée", constate Séverine Dupin, la responsable du département recherche et développement. 84 viticulteurs ont d'ailleurs contacté la ligne d'écoute mise en place par la Mutualité sociale agricole en Gironde.

Ce chiffre ne présage pas vraiment de la récolte à venir, puisqu'une seule tâche de mildiou sur une feuille fait passer la parcelle entière dans les chiffres des contaminées, alors que la récolte peut quand même y être abondante. Mais il fait tout de même se gratter la tête à Claude Gaudin, président de l'Organisme de défense et de gestion des AOC du Médoc. "Je n'ai jamais vu ça en 40 ans", assure-t-il, observant les feuilles tachetées de marron et les raisins minuscules et tout secs.

Juin arrosé, mildiou assuré

Une épidémie qui est la conséquence de conditions météo particulièrement propices au développement du mildiou avec 102 mm de pluie relevés à Bordeaux en juin, soit +64% par rapport à la moyenne, selon Infoclimat . S'il a moins plu en juillet, la fraîcheur et la rosée matinale n'ont pas amélioré la situation, tout comme les pluies annoncées pour ce début août. Cela conduit à traiter, encore, les vignes au cuivre pour les protéger. Dernière région viticole touchée dans le Bordelais, le Médoc n'est en effet peut-être pas encore tiré d'affaire. À Ludon-Médoc, au château d'Agassac, il "faut avoir traité les 40 hectares d'ici à mercredi", témoigne lundi son directeur général, Lucas Leclercq. Ce sera le 11e traitement de l'été.

Des traitements tardifs, autorisés jusqu'à trois semaines avant les vendanges, qui servent surtout de prévention, explique Séverine Dupin. "Sur les raisins, la véraison, le changement de couleur des baies a commencé. Ce qui est fait est fait, on ne pourra pas rattraper. Les prochaines pluies vont par contre impacter le feuillage. C'est pour cela que les viticulteurs continuent de protéger leur feuillage pour éviter qu'il y ait trop de repiquage de mildiou".

Des tâches, symptômes de mildiou, dans les vignes de Macau, dans le Médoc. © Radio France

Au château d'Agassac, Lucas Leclercq estime que son taux de perte de raisins, après les vendanges, se situera entre 1 et 5%. "Si c'est ça, on ne s'en tire pas trop mal", se rassure-t-il, désignant notamment un voisin aux vignes ravagées.

"Il n'y a pas une parcelle qui ressemble à l'autre. Même d'un pied à l'autre ça peut être très différent. Pourtant, c'est le même tracteur qui est passé au même endroit... On ne peut pas tout expliquer", confirme, fataliste, Claude Gaudin, qui tente, quand même. "On peut avoir des parcelles un peu plus en avance ou en retard...Il y a des parcelles quasiment dévastées, à 80% de pertes. Ailleurs, ça peut être 20, 30, 50%. Pourtant les programmes de traitements ne sont pas si différents".

D'autant que l'année 2023 "du mildiou" suit une année 2022 marquée par la grêle, et un millésime 2021 très touché par le ge l. "Depuis cinq ans, je n'ai fait qu'une année normale, en 2020", soupire Jean-Samuel Eynard, viticulteur et président du syndicat FDSEA Gironde.

Pas de bonne surprise sur l'assurance

Même s'ils sont importants, les dégâts causés par le mildiou ne seront pas pris en charge par les assureurs, a déclaré dans une interview publiée vendredi Franck Le Vallois, directeur général de la fédération des assureurs. "Le contrat multirisque climatique ne couvre pas la perte de récolte liée au mildiou", a-t-il rappelé à Vitisphere , après une rencontre entre les assureurs et le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Si les conséquences directes de l'eau (inondations) peuvent être couverts, ce n'est pas le cas des conséquences indirectes. "Juridiquement, ils ont raison", soupire Jean-Samuel Eynard, viticulteur-président du syndicat FDSEA Gironde. "Mais on a fait un grand cinéma en disant que le nouveau système d'assurance-récolte [mis en place en 2023] était génial. Dans la pratique, ce n'est pas le cas".