Mirabelle : petite année pour la distillation en Lorraine

Lucey, France

Les tonneaux et bonbonnes d’eau de vie s’accumulent autour des alambics en cuivre, mais la campagne de distillation sera moins longue que les autres années à Lucey. Pour Jean-Claude Eulriet, agriculteur et distillateur dans le Toulois la production, essentiellement de la mirabelle, devrait représenter seulement un tiers d’une année normale.

L’agriculteur n’hésite pas à distiller ses conseils et à parler de la gelée du mois de mai 2019 à moins six degrés durant laquelle une partie des fleurs de mirabelliers - en nombre cette année - n’a pas survécu. La qualité est bien là, mais pas la quantité et comme chaque année, l'agriculteur donne ses conseils pour réussir son «vin», un moût de mirabelle qui doit être conservé à bonne température et dans lequel on peut rajouter un peu d’eau, surtout après des étés de sécheresse.

Déclaration préalable aux douaniers

Une eau de vie de mirabelle distillée à une température de 78 degrés avec deux passages successifs pour obtenir un alcool à 50 degrés. «Le passage du feu de bois au gaz a permis une distillation de meilleure qualité» avec une température constante estime le passionné qui n’hésite pas à partager son savoir faire avec ses clients.

Chaque propriétaire avec des arbres fruitiers peut distiller jusqu'à 10 litres d'alcool avec des taxes réduites pour des fruits récoltés sur sa parcelle avec une déclaration aux douanes avant la distillation.

Dix litres pour 120 kilos de mirabelles

Et le constat à Lucey, c’est que davantage de jeunes et de femmes se lancent dans la distillation chaque année. Certains s’essayent avec d’autres fruits, les pommes, les coings, les poires ou les framboises, mais la mirabelle reste «le fruit le plus facile à réussir» avec les rendements les plus intéressants. On compte dix litres d’alcool pur pour un tonneau de 120 litres de fruits, mais cela varie en fonction de la teneur en sucre, de la qualité des fruits et de la qualité du moût.

Un mirabellier d’un verger familial donne en moyenne une année sur trois en abondance

Tout se prépare avant la distillation et le passionné qui distille sa propre mirabelle en prenant le temps (huit ans tout de même), n’hésite pas à donner les conseils pour bien stocker son moût, le tourner au bon moment et éviter l’oxydation à ses clients.

120 kg de mirabelles sont nécessaires pour 10 litres d'alcool. © Radio France - Thierry Colin

Moins de mirabelle, mais une eau de vie de qualité, il faut s’y faire : selon le spécialiste, un mirabellier d’un verger familial qui n'est pas traité donne en moyenne une année sur trois en abondance. «Parfois c’est le gel, parfois ce sont les insectes qui réduisent la production, c’est la nature...» confie l’agriculteur qui cultive du foin et des arbres fruitiers sans pesticides dans le Toulois.