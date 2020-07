Mirabelles de Lorraine : une récolte précoce et des arbres qui manquent d’eau

Le printemps sec et ensoleillé conduit à une récolte précoce en Lorraine. Une partie des arboriculteurs va même commencer à cueillir les variétés d’arbres précoces en juillet. Pour d’autre, il faudra encore attendre deux semaines avant de hocher car si les fruits sont en nombre et le calibre déjà intéressant, les fruits « restent verts » avec des mirabelliers qui ont souffert du manque d’eau.

A Mattexey dans le Lunévillois, Frédéric Hiroux, qui ouvre son verger de sept hectares de mirabelliers bio aux particuliers, se réjouit des branches bien chargées, mais constate surtout que les arbres souffrent de la chaleur depuis plus de 15 ans. Avec davantage de parasites et de branches mortes en raison du réchauffement climatique et du manque d’eau pour des mirabelliers qui ne peuvent pas être irrigués. Sans pesticide, il est plus difficile de contrer les parasites en nombre depuis plusieurs années et cet agriculteur est pessimiste sur l’avenir des mirabelles dans les années à venir car les années chaudes et sèches se multiplient.

Côté volume, ce sera une année « satisfaisante » on se dirige vers 6500 tonnes annonce Renaud Noël, de Végafruits, qui s’apprête à embaucher 350 saisonniers à Saint-Nicolas-de-Port pour transformer les fruits en compote ou confiture. Des prédictions dans la moyenne : c’est un peu plus que l’an passé où la coopérative avait produit 5 500 tonnes et un peu moins qu’en 2018 où le regroupement d’arboriculteurs lorrains avait commercialisé 8000 tonnes de fruits jaunes.