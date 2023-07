"Mission carottes en danger" : un maraîcher picard lance un appel à l'aide pour désherber faute de saisonniers

"On risque de sacrifier la moitié du champ, donc le chiffre d'affaires, donc notre revenu" : sous les yeux de Willy Vindevogel, maraîcher des Jardins en Folies du Quesnel (Somme) depuis 2011, 8.000 mètres carrés de jolies carottes en pleine terre. D'habitude, le maraîcher bio fait appel à des saisonniers agricoles pour les désherber. Mais cette année le recrutement s'est mal passé : c'est une partie de la récolte, mais aussi le futur de l'exploitation qui sont menacés.

Des saisonniers aux abonnés absents

Parmi les vingt saisonniers qui ont envoyé un CV à Willy Vindevogel au mois de mai, seuls deux ont effectivement désherbé ses légumes. "Certains n'étaient pas du tout adaptés, d'autres ont trouvé autre chose ... et pour finir d'autres encore ont eu beaucoup de mal, malgré nos conseils. Les deux qui sont restés sont ensuite partis en vacances." Les adventices, elles, ont continué de pousser, d'où un appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux.

Willy Vindevogel reçoit un coup de main d'une voisine, âgée de 15 ans, qui trouve un peu d'argent de poche pour financer un prochain voyage en Norvège. Mais il s'interroge : "Où sont passés les gens ? C'est très difficile, moi j'ai des convictions en matière d'agriculture biologique, et donner un coup de main, c'est aussi aider la structure à grandir. Faute de quoi, il n'y aura plus de travail l'année prochaine."

A ses yeux, c'est maintenant une question de jours pour sauver sa parcelle. "Au point où on en est, on accueille tout le monde du moment qu'il y a de la bonne volonté, même une aide ponctuelle. On peut apprendre très facilement ... et en plus, c'est un bon anti-stress !" sourit le maraîcher. Si vous êtes volontaire, il faut contacter Les Jardins en Folies au numéro suivant : 06.21.59.68.24.

Entre l'inflation et la sécheresse, une année très dure pour le bio

Ces difficultés de main d'œuvre s'ajoutent à une année très rude financièrement pour l'agriculture biologique. La sécheresse qui frappe la Somme fait peser une menace supplémentaire sur la viabilité du maraîchage. L'exploitation de Willy Vindevogel se trouve d'ailleurs sur le bassin de l'Avre, qui vient ce 19 juillet de passer en "alerte renforcée" avec des restrictions d'irrigation selon le type de culture et de système d'arrosage.

Willy Vindevogel dit regretter les attaques contre les agriculteurs qui irriguent : "si je n'arrose pas, je perds tout, rappelle-t-il. Une salade devient dure et amère si on ne l'arrose pas tout les cinq jours. Si on perd les légumes, on ne peut pas payer ses prêts, et on ne peut pas vivre." Lui-même a investi 45.000 euros dans son système d'irrigation, sans avoir fini de le payer.

Comment aider Les Jardins en Folies ?

Outre le coup de main pour le désherbage, il est possible de soutenir l'exploitation maraîchère en achetant ses produits. Les Jardins en Folies fournissent les légumes des AMAP de Lamorlaye (60), Moreuil (80) et Ailly-sur-Noye (80).

On peut aussi les retrouver sur les marchés de Pont-Sainte-Maxence le vendredi matin, et celui d'Amiens rue Léon Blum le samedi matin. Les Jardins en Folies proposent également des paniers anti-gaspi.