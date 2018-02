Le malaise du monde agricole s'exprime une nouvelle fois ce mercredi, à l'appel de la FNSEA. En plus des zones défavorisées, un nouveau projet est pointé du doigt : l'accord entre l'Union Européenne et son équivalent sud-américain, le Mercosur. La mobilisation s'annonce assez faible en Poitou.

Poitiers, France

Après la réforme des zones défavorisées, un autre projet est au cœur des tensions dans le monde agricole. Un accord entre l'Union Européenne et le Mercosur prévoit l'importation, chaque année, de 100.000 tonnes de viande bovine sud-américaine sur le sol européen. Inconcevable pour la FNSEA, qui appelle les éleveurs à se mobiliser ce mercredi.

Pas de blocages des routes de prévu

Mais en Poitou, à priori, la journée s'annonce plutôt calme. Pas de blocages des routes cette fois en Deux-Sèvres, contrairement à la semaine dernière. Les éleveurs se disent épuisés par ces 4 jours de mobilisation sur l'A10, l'A83 et les entrées de ville, pour protester contre la réforme des zones défavorisées.

"De nouvelles échéances arrivent et il faut garder des forces vives", estime le président départemental de la FNSEA, Alain Chabauty, à commencer par la cession de la chambre d'agriculture vendredi.

Ce mercredi mati, seule une délégation, Jeunes Agriculteurs et FNSEA confondus, se rendra à Bordeaux devant la préfecture régionale, à l'appel des collègues aquitains. Mais Alain Chabauty n'exclut pas des actions spontanées des éleveurs ça et là en Deux-Sèvres, un peu à l'image de lundi soir. Des déchets ont été déversés devant des supermarchés d'Aiffres, de Saint-Maixent-l'Ecole ou d'Azay-le-Brûlé.

Mobilisation à Poitiers devant la préfecture

Dans la Vienne, la mobilisation s'annonce un peu plus importante. La FNSEA appelle au rassemblement vers 10h devant la préfecture de Poitiers. Une soixantaine de tracteurs et une centaine d'éleveurs sont attendus. Ils prévoient une opération escargot, avant de monter sur le plateau. Le plus gros des ralentissements devrait avoir lieu aux abords de la gare, boulevard Solférino et dans le centre-ville.