Mobilisation des agriculteurs en Auvergne, les tracteurs place de Jaude à Clermont-Ferrand

Les agriculteurs auvergnats ont répondu une nouvelle fois ce mardi à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Cette fois les manifestations ont convergé vers les préfectures de départements. A Clermont-Ferrand les tracteurs ont investi le centre-ville.

Plus d'une centaine de tracteurs ont convergé vers la place de Jaude à Clermont-Ferrand.

Auvergne, France

L'image est toujours impressionnante : plus d'une centaine de tracteurs rassemblés place de Jaude à Clermont-Ferrand.

Les agriculteurs en colère ont convergé jusque devant la préfecture du Puy-de-Dôme où ils ont déversé des branchages.

Les tracteurs ont défilé dans le centre-ville de Clermont-Ferrand à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. © Radio France - Tristan Barraux

Le ras-le-bol des agriculteurs s'affiche sur les tracteurs. © Radio France - Tristan Barraux

"Ni empoisonneurs, ni assassins"

Agri-bashing, prix trop bas, accords de libre-échange... Partout les revendications s'affichent dans les cortèges comme à Moulins.

Pas de tracteurs devant la préfecture non plus à Aurillac mais des vaches Salers et des revendications spécifiques liées aux attaques de troupeaux attribuées au loup.

En Haute-Loire, la manifestation à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs a notamment entraîné des perturbations sur la RN88 en direction du Puy-en-Velay.