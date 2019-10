Mobilisation des agriculteurs en Bretagne : "On en prend plein la gueule en ce moment"

Pleumeleuc, France

"Vous avez vu ce qu'on prend dans la gueule en ce moment ! Entre les pesticides et les intrusions dans les élevages ! Franchement, on prend cher " dénonce François Robin, producteur de lait à Saint-Gonlay, près d'Iffendic. Comme une vingtaine d'autres agriculteurs, ce producteur distribue des flyers aux automobilistes sur la nationale 12, à hauteur de Pleumeleuc, en Ille-et-Vilaine. Sur ce flyer, une question "France, veux-tu encore de tes paysans ?" Les agriculteurs attendent le soutien des automobilistes, et sur cet axe routier, ils sont plutôt compréhensifs :"On vous soutien" lance ce chauffeur-routier, "Vous avez raison, c'est grâce à vous qu'on peut manger correctement" lance encore ce couple de retraités.

Les agriculteurs ont stationné leurs tracteurs sur la RN 12 © Radio France - Céline Guétaz

"Avec les accords de libre-échange, on va acheter de la viande produites avec des farines animales"

La journée de mobilisation, à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, visaient aussi à dénoncer les accords de libre-échange, CETA et MERCOSUR, et cette fois le message est adressé au gouvernement et au Président de la République. "On nous impose toujours plus de normes, on travaille encore plus qu'avant, et maintenant on nous dit qu'on va aller acheter de la viande au Canada, produites avec des farines animales ou des hormones. " affirme Christophe Lorette, agriculteur à Romillé.

Des actions sur différents axes bretons

Ils sont une dizaine ou une vingtaine sur les différents barrages filtrants, avec leurs tracteurs et engins agricoles. La circulation a souvent été ralentie, mais pas bloquée "on n'est pas là pour bloquer les gens, mais seulement pour passer le message. Et qu'on nous entendent aussi du côté du gouvernement" explique cet agriculteur.