Mobilisation des agriculteurs : les producteurs de pommes demandent une meilleure rémunération

Opération stickage ce samedi à Avignon ! Plusieurs pomiculteurs du Vaucluse, accompagnés d'agriculteurs qui les soutiennent, se sont rendus dans des grandes surfaces pour montrer leur mécontentement. Sur des barquettes de pommes, ils ont collé des stickers où il est inscrit "producteurs dépouillés jusqu'au trognon".

ⓘ Publicité

Cette action c'était aussi l'occasion pour eux d'expliquer les problématiques auxquelles ils sont confrontés, directement aux consommateurs. Georgia Lambertin, présidente de la chambre d'agriculture de Vaucluse s'y est attelée. " Nous sommes un groupe d'agriculteurs et nous voulons vous expliquer que pour produire un kilo de pommes, ça nous coûte 50 centimes, et on nous l'achète 30 centimes. Donc il y a un delta de 20 centimes, et nous sommes les deux personnes qui se font voler."

"L'effort, ça n'est pas au consommateur de le faire, mais aux grandes distributions."

Alors pour se rémunérer au juste prix, les agriculteurs demandent à être payés 20 centimes de plus au kilos, par les grandes surfaces. Une question de survie selon ce producteur de pommes de pommes de Cavaillon qui souhaite rester anonyme. "On est en train de mourir à petit feu à cause de l'inflation qui touche les matières premières. Aujourd'hui il nous faudrait vraiment ces 20 centimes pour arriver à valoriser nos produits et à maintenir une activité. Si ça continue comme ça, avec les augmentations des prix de l'énergie, ça va être la fin de la production française de pommes. Et selon moi, l'effort, ça n'est pas au consommateur de le faire, mais aux grandes distributions."

Face à cette situation complexe, ils sont plusieurs producteurs de pommes à avoir arraché des arbres de leur verger. Hugo Mestre, travaille à Cavaillon avec son père et son oncle, cette année il a arraché 15 hectares de pommiers sur 150. "Parce que ça coûte plus cher de garder ces vergers là que de les arracher. On n'arrive pas à trouver notre compte entre ce que le verger produit et ce que l'on vend, on perd de l'argent."

En attendant un geste de la part des grandes surfaces, les agriculteurs demandent aussi aux consommateurs d'essayer d'acheter des produits locaux pour les soutenir.