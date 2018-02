Tours, France

L’Indre-et-Loire qui jusqu'à présent comptait plus de 150 communes classées défavorisées serait presque entièrement exclue sur la future carte et ce n'est pas le fait qu'elle soit soumise à Bruxelles le 1ier mars prochain par le gouvernement français avant d'être publiée qui est de nature à rassurer les agriculteurs

Première étape de la mobilisation : bloquer les accès à la Métropole de Tours

Une partie des agriculteurs avaient coupé les moteurs des tracteurs et sortis les drapeaux de l'UDSEA, des jeunes agriculteurs, de la confédération paysanne, au pied du rond-point de La Petite Madeleine à Chambray-les-Tours, pendant que d'autres se positionnaient à La Membrolle à l'entrée nord de l'agglomération.

Ne rien lâcher disent ils c'est une question de survie explique Christophe venu en tracteur du sud du département de Sainte Catherine de Fierbois, il est céréalier et éleveur de chèvres. Les fins de mois sont difficiles pour sa famille, si il sort du classement en zone défavorisée, son exploitation va perdre 7800 euros sur l'année, la moitié de son revenu une fois payés les factures et remboursés les emprunts

Un groupe d'agriculteurs venus du sud du département s'était positionné au pied du rond point de la Petite Madeleine sur la rocade © Radio France - Marie-Ange Lescure

Sylvestre est un jeune lycéen, il fait des études pour devenir céréalier, il est venu à la manifestation avec son père et leurs voisins, il ne regrette pas pour l'instant son choix d'orientation mais il vit comme les adultes, l'angoisse du lendemain, car la discussion sur la perte de ces aides aux zones défavorisées c'est aussi le quotidien de son père lorsqu'il fait les comptes de l'exploitation.

Pour finir la soirée, les agriculteurs ont défilé en tracteur depuis les différents points de blocage jusqu'à la place Jean Jaurès en centre ville de Tours où ils ont organisé un barbecue sur les pelouses devant la mairie

Prise de parole et barbecue sur les pelouses devant la mairie de Tours © Radio France - Marie-Ange Lescure

"Pas question de baroud d'honneur" a dit Cédric raguin le président des Jeunes Agriculteurs "on veut" dit il "que le gouvernement et l'europe nous donne plus de temps pour redessiner cette carte des zones défavorisées". Pour le député La République En Marche Daniel Labaronne qui les a rejoint dans la soirée : "même si il faut tenter jusqu'au bout de faire rentrer le plus de communes possibles, il faut aussi penser à la transition"

Près d'une cinquantaine de tracteurs et plus de 300 agriculteurs occupaient toute la place devant l'hôtel de ville de Tours : l'occasion aussi de rencontrer quelques tourangeaux qui bravaient la pluie.