Mobilisation des pêcheurs de Méditerranée contre le nouveau plan européen de limitation des sorties en mer

Les pêcheurs de Méditerranée se sont mobilisés ce lundi à Port la Nouvelle. Une quarantaine de chalutiers venus de toutes les criées de la Méditerranée, étaient rassemblés dans le port, ainsi que des petits pêcheurs pour dénoncer le nouveau plan de gestion de la pêche en Méditerranée qui doit être discuté en conseil des ministres européen la semaine prochaine.

Même s'ils ne sont pas nombreux, les chalutiers représentent 80 % des apports en criées

Ce plan prévoit encore de diminuer le temps de pêche pour les chalutiers : 166 jours maximum par an contre 200 aujourd'hui, le seuil de rentabilité étant fixé à environ 170 jours. "On a déjà subit une réduction de 10 % cette année, une nouvelle réduction en 2021 signerait l'arrêt de mort des pêcheurs. Les pêcheurs sont conscients des efforts à mettre en oeuvre pour une gestion durable des ressources en poissons, c'est l'avenir de leur entreprise qui se joue avec la durabilité, mais il faut que les mesures soient cohérentes et surtout progressives. L'activité chalutière, même s'ils sont pas nombreux, c'est l’activité structurante de la pêche en Méditerranée, 80 % des apports en criée sont constituées des apports de chalutiers, donc si demain vous n'avez plus d'activité chalutière, vous n'avez plus d'activité de criées, tous les pêcheurs en partiront, et sans filière vous n'avez plus d'organisation de marchés, plus de prix, tout s'effondre" explique Bertrand Wendling directeur de la Sathoan, coopérative de pêche de Sète.

La surpêche n'est pas seule en cause dans la diminution des ressources en Méditerranée

Ce plan de l'Europe est destiné à protéger les ressources en poissons, mais il ne s'appuie pas sur des données véritablement fiables selon Bertrand Wendling. "En Méditerranée, les chalutiers pêchent une centaine d'espèces et seules deux espèces sont suivies scientifiquement, le Merlu et le Rouget. Y a sans doute une surexploitation du merlu, ça n'est pas remis en cause, mais le merlu c'est moins de 10 % de ce que pêchent les chalutiers. _Y a d'autres facteurs qui ne sont pas intégrés_, comme les changements climatiques qui sont des enjeux majeurs, l'IFREMER a déjà montré que cela avait des répercutions sur d'autres espèces comme la sardine et l'anchois donc rien ne dit que la réduction drastique de l'effort de pêche permette le rétablissement de ces espèces là si la cause, c'est la pollution, le réchauffement climatique, les eaux usées ou les gaz à effets de serre".

Actuellement on compte 57 chalutiers en Méditerranée dont 18 à Sète (Hérault) et 18 au Grau du roi (Gard), ils sont aussi à Port-Vendre (Pyrénées-Orientales), Agde (Hérault). On estime que 4 à 5 personnes travaillent sur chaque chalutier, pour chaque personne embarquée représente 4 ou 5 emplois à terre.

Une délégation de pêcheurs a été reçue ce lundi par la sous-préfete de l'Aude à Carcassonne, une réunion où les professionnels de la mer ont pu faire entendre leurs revendications.