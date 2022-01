Moins de fruits et légumes vendus en Berry : la baisse du pouvoir d'achat "rogne sur le panier de la ménagère"

Depuis plusieurs mois, les étals de fruits et légumes sont loin d'être vides à la fin du marché. Les maraîchers berrichons constatent qu'ils vendent beaucoup moins que d'habitude, en particulier en zone rurale. La faute à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, estime un maraîcher de l'Indre.

"L'hiver n'est pas à prendre en compte, ce sont surtout les augmentations auxquelles doivent faire face les ménages, explique Yves Ricardel, installé à Argy, invité de France Bleu Berry ce lundi 31 janvier. La hausse de toutes les énergies, le gaz, le fioul, le gaz, l'électricité et j'en passe. Tout ça rogne sur le panier de la ménagère".

Pour ou contre un "chèque fruits et légumes" ?

Face à la hausse constatée des prix des fruits et légumes (+ 9% en deux ans), l'association de défense des consommateurs Familles rurales a proposé la mise en place d'un "chèque fruits et légumes" pour les ménages les plus précaires. Pour Yves Ricardel, ce n'est pas forcément la bonne solution. "Après on va faire un chèque pour la boucherie, pour l'épicerie, pour tout... On doit s'orienter vers une autre stratégie pour favoriser le pouvoir d'achat", estime-t-il.

Selon lui, "si on veut aider les ménages, il faut que l'énergie soit beaucoup, beaucoup plus accessible pour qu'il reste de l'argent pour remplir leur panier".