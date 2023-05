Moins de vaches pour le climat ? "Ça m'a fait bondir de mon tracteur"

C'est une recommandation qui suscite l'agacement des éleveurs deux-sévriens. Dans un rapport publié ce lundi 22 mai, la Cour des comptes préconise de réduire le nombre de bovins pour diminuer l'empreinte carbone de la France. Car les vaches, en digérant, produisent et rotent du méthane, un gaz au pouvoir très réchauffant. L'élevage bovin pèse ainsi pour près de 12% des émissions du pays.

Quand Lylian Babin éleveur de Parthenaises à Vernoux-en-Gâtine et président de la race a entendu la nouvelle de cette recommandation, "ça m'a fait bondir de mon tracteur", raconte-t-il. "Et nos prairies qui suppriment du carbone ? Qu'est-ce qu'on fait nous éleveurs, on travaille pour le climat. Si demain on enlève toutes nos prairies on va dans le sens contraire", s'insurge-t-il. Pour lui, "oui les vaches dégagent du gaz mais il y a d'autres choses qui dégagent plus que nous je pense. Ils ont remis des usines à charbon en route pour produire de l'électricité ça ça ne produit rien ?". Et puis "la Gâtine est une région d'élevage. S'il n'y a plus d'animaux, ça va être une catastrophe".

"Il y a une baisse structurelle"

Jean-Marc Renaudeau, le président de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres non plus ne comprend pas cette recommandation. "Ça voudrait dire qu'on va dépendre des autres pays encore une fois. Les émissions de CO2, on n'en fera plus en plus mais on en fera ailleurs pour nous nourrir". Surtout que le cheptel global est déjà en baisse. "Dans le département en sept ans, on en a perdu autant que les quinze années précédentes. Les départs en retraite qui ne sont pas forcément remplacés, les sécheresses qu'on a pu connaître avec moins de stocks de fourrage, les gens ont préféré vendre des animaux donc il y a une baisse structurelle", détaille Jean-Marc Renaudeau.

Aujourd'hui, les Deux-Sèvres comptent 89.000 vaches allaitantes, 24.500 vaches laitières. Le président de la chambre estime qu'il y a d'autres pistes, notamment des compléments alimentaires qui permettent de réduire les émissions de méthane. Mais cette solution, selon les experts, ne dispensera pas d'une baisse de la taille du cheptel.