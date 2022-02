Mois de janvier très sec en Corse : un casse-tête pour les éleveurs

Il faut remonter à 2002 pour trouver de tels chiffres : Il n'a plu que 27 mm d'eau en moyenne en Corse, contre 83 mm habituellement en janvier. Le début de l'année a été particulièrement sec, et cela pose problème aux éleveurs, qui ont du mal à trouver de l'herbe pour leurs bêtes.

"J'ai perdu 15 à 20 000 euros"

Pour certains éleveurs, le manque d'eau se ressent directement dans le porte-monnaie. "J'ai perdu 15 à 20 000 euros", regrette Fabien, éleveur d'ovins à Venzolasca. Ses ovins ont produit 20% de moins cette année. "Sur nos pâtures nous n'avons pratiquement pas d'herbe. Même si on compense avec du fourrage, la baisse de production est automatique."

Car les éleveurs se donnent du mal mais l'herbe ne pousse pas, faute de pluie. "On a beau semer ce qu'on veut, s'il n'y a pas d'eau en temps et en heure et s'il n'y a pas de bonnes températures, ça ne sert à rien", regrette Laurent, qui élève des vaches. Lui a dû débourser 3000 euros pour acheter du fourrage à ses bêtes.

Une "saison de recharge" pas terminée

Du côté de Météo France, le constat est moins alarmiste car la "saison de recharge", qui permet de reconstituer les nappes d'eau n'est pas terminée, et court jusqu'à la fin du mois de mars. Depuis septembre, on a recueilli 439 mm d'eau en Corse, contre 529 habituellement.