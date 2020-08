La relance éco : Les paysans côte-d'oriens dans l'impasse

L'année n'est pas terminée que déjà, on peut la qualifier de mauvaise. Catastrophique, même, pour certaines moissons, comme le colza. En Côte-d'Or, la profession adresse ses revendications à l'Etat, et tente de se réinventer, quitte à s'éloigner (un peu) de la production alimentaire.

Des moissons _"inquiétantes"et une "impasse technique" :_ voilà comment la FDSEA et les Jeunes agriculteurs de Côte-d'Or qualifient la situation après les récoltes 2020, marquées par la sécheresse et la présence de nombreux insectes ravageurs. "Inquiétantes", c'est un euphémisme, quand on y regarde de plus près : toutes les récoltes, de blés, d'orges, de colza, connaissent des rendements inférieurs à la moyenne des 20 dernières années.

Du producteur au syndicat en passant par le négociant, toute la filière agricole de Côte-d'Or est inquiète © Radio France - Arnaud Racapé

C'est même"catastrophique" pour deux filières en particulier : le colza va perdre 46 millions d'euros cette année, et la filière moutarde, 5 millions. Sauf que cette dernière fait vivre toute une industrie dans le département, qui va devoir importer depuis l'étranger. colza et la moutarde, dont les cultures, si rien n'est fait, pourraient disparaître dans les années à venir.

Dans ce contexte, la FDSEA 21, fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les Jeunes agriculteurs (JA) 21 formulent quatre demandes au gouvernement.

La ré-autorisation de certains insecticides

"Ça va en faire réagir plus d'un", Antoine Carré le sait parfaitement. L'heure n'est plus aux produits chimiques. Mais le président des JA 21 expose ses arguments : "Suite à la recrudescence d'insectes, notamment les altises, le colza est mort sur les plateaux de Côte-d'Or aujourd’hui. Or on avait une molécule de type néo-nicotinoïde qui marchait bien, et qui est assez écologique. On faisait un traitement unique, qui avait de bonnes propriétés. Aujourd'hui, on a encore quelques insecticides, mais qui marchent peu, ce qui fait qu'on a des agriculteurs, qui vont traiter jusqu'à huit fois. Est-ce que c'est plus écologique ? Je n'en suis pas persuadé."

Antoine Carré préside les JA 21, il est installé en polyculture élevage à Verrey-sous-Salmaise © Radio France - Arnaud Racapé

L'impact sur les abeilles et autres insectes auxiliaires ? Il n'y croit pas : "On a souvent entendu que les néo-nicotinoïdes tuaient les abeilles, c'est faux. Si c'est bien utilisé, avec modération. On est une profession responsable, capable de s'adapter aux nouvelles demandes sociétales, on sait utiliser ces produits, il n'y a pas de danger pour les abeilles".

Faire évoluer la législation sur l'eau

"Il n'y a pas une année où on n'a pas une période de sécheresse", s'agace Antoine Carré. "Deux mois de confinement et pas une goutte d'eau, les orges d'hiver et toutes les cultures très impactées, problèmes de rendement en grains, mais aussi énormément en paille." Le nerf de la guerre pour l'avenir, c'est donc l'eau : "finalement si on regarde la quantité de précipitations annuelles, elle est similaire d'une année sur l'autre, sauf qu'on va avoir trois mois d'hiver avec énormément d'eau, et trois mois d'été sans eau. Nous on ne consomme pas plus d'eau qu'avant, on veut juste stocker quand elle tombe en quantité, et pouvoir la réutiliser quand on a des périodes sèches. Tout simplement."

Et ça fonctionne, cette année Philippe Gransagnes, est moins affecté que ses collègues sur ses 200 hectares à Quetigny, et il le doit à des bassins d'irrigation. "Trois bassins, un sur la commune de Couternon juste à côté de chez moi, un sur Varois et un sur Saint Julien. 17 kilomètres de tuyaux enterrés, qui relient les parcelles, avec des robinets." La vie sans ses bassins ? Ce serait "très compliqué ! Surtout si on veut garder des filières semences, du maraîchage de proximité, certains fournissent les écoles, maisons de retraites ! les réserves d'eau sont l'avenir !"

Le rééquilibrage des aides de la PAC

Le sujet est technique, mais majeur. Les négociations sont en cours à Bruxelles pour répartir les aides européennes pour les prochaines années. Et la Côte-d'Or aimerait profiter un peu plus du gâteau. Car jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Jacques de Loisy est le vice-président de la FDSEA de Côte-d'Or.

Jacques de Loisy est vice-président de la FDSEA 21 © Radio France - Arnaud Racapé

"Ce qu'on demande, c'est une meilleure répartition des aides au niveau français. Actuellement, il y a des régions qui ont des enveloppes particulièrement importantes. Ces dix dernières années, la Côte-d'Or et la Bourgogne-Franche-Comté reçoivent beaucoup moins d'aides que les autres départements français parce que nous sommes en zone intermédiaire (zone à potentiel faible). Il faut qu'on retrouve un niveau au moins équivalent à celui de la moyenne des pays européens : 250 euros par hectare."

Intégrer l'agriculture dans le plan de relance à la rentrée

"On souhaiterait ne pas être oubliés", avance sans trop d'espoir Jacques de Loisy, évoquant ce grand plan à plusieurs centaines de milliards d'euros que prépare le gouvernement pour la fin août. "On espère qu'il n'est encore pas trop tard, on l'a fait savoir au par l'intermédiaire de nos instances nationales, mais il semblerait que les lobbies soient forts."

Et Jacques de Loisy de réaffirmer le rôle majeur de l'agriculture dans la relance économique. "En Côte-d'Or c'est plusieurs milliers d'agriculteurs, plusieurs dizaines de milliers d'emplois sur la région. La filière peut produire de l'alimentation saine, de qualité, locale, mais qui peut aussi servir de relais de croissance et de transition climatique et énergétique. "

Car le paysan de demain ne sera pas seulement paysan, il sera aussi producteur d'énergies renouvelables, c'est l'un des combats de Jacques de Loisy : "que ce soit à travers la méthanisation, ou l'installation de panneaux solaires dans les champs, qui permet également d'avoir des productions végétales au milieu des ces installations, il y a des solutions innovantes aujourd'hui. L'ensemble des producteurs de céréaliers de Côte-d'or souhaite continuer à produire de l'alimentation, mais également de l'énergie, il faut par contre qu'on ait les moyens techniques et législatifs qui nous le permettent."