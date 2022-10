Moitié moins d'élevages touchés par la tuberculose bovine cette année en Dordogne

La tuberculose bovine a touché moins de troupeaux cette année en Dordogne. Sur les 300 suspicions, 13 foyers ont été confirmés dans le département cette année. Il y en avait 29 l'an dernier annonce la préfecture suite à une réunion avec les éleveurs, les services vétérinaires et les chasseurs. Chaque année, tous les bovins de plus de 18 mois du département sont testés, environ 100.000 animaux, c'est la campagne de prophylaxie.

Pour tester les bovins, il faut les récupérer un par un, leur tondre l'encolure, mesurer l'épaisseur de la peau, procéder à deux injections d'antigène et vérifier trois jours plus tard à nouveau l'épaisseur de la peau et que l'encolure n'a pas gonflé avec une nouvelle mesure.

500 blaireaux piégés ou abattus

Pour lutter contre cette maladie qui touche particulièrement la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine, le préfet avait annoncé en mars dernier un grand plan d'action. Il vise notamment les blaireaux car ces animaux sauvages peuvent être vecteurs de la maladie et surtout ce sont eux qui peuvent contaminer les bovins en s'approchant des élevages. Entre 2021 et 2022, près de 500 blaireaux ont été abattus ou piégés en Dordogne. Parmi eux, 26 étaient infectés par la maladie.