Jeudi 1er mars, France Bleu Béarn s'est installé dans le hall du lycée agricole de Montardon. Enseignants et élèves nous ont raconté leur passion, leurs envies et leurs meilleurs souvenirs. Retrouvez ici les moments forts de cette matinale spéciale, à l'occasion du salon de l'agriculture.

Montardon, France

500 élèves dont 80% d'internes, 15 ingénieurs agronomes, 53 professeurs, des apprentis, des adultes en formation continue : le lycée agricole de Montardon est une ruche qui ne s'arrête jamais. Tout juste se calme-t-elle un peu la nuit, tout était silencieux quand l'équipe de France Bleu Béarn a pris l'antenne à 6 heures ce jeudi matin. Ça n'a pas duré.

Le lycée a deux spécialités : la production animale et l'aménagement paysager ; et deux unités de production : la salle de traite, et les trois salles de transformation.

Tout au long de la matinée, nous vous avons fait découvrir les activités des élèves et des enseignants. Gauthier Moureu, aujourd'hui éleveur de porcs à Mazerolles et trésorier des Jeunes agriculteurs 64 a été élève ici. Il est arrivé en classe de seconde, pour cinq ans. Le temps de passer son bac et son BTS. "Mon passage à Montardon m'a permis d'ouvrir les yeux", raconte-t-il. Quand on est dans la ferme, on peut vite avoir le nez dans le guidon".

Aujourd'hui, d'autres ont pris sa place. Comme Paul, surnommé "Tartiflette" par ses copains, qui a quitté la Haute-Savoie pour venir en Béarn découvrir d'autres produits, et d'autres façons de travailler. Nous l'avons rencontré dans la salle de traite.

Brune et Sarah rentrent tout juste du salon de l'agriculture à Paris. Un sacré choc, nous disent-elles, de voir tous ces animaux et tous ces paysans rassemblés au même endroit. Elles ont aussi découvert que leur lycée est connu partout en France.

